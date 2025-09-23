РФ совершила 39 атак на Покровском направлении с начала суток – Генштаб

С начала суток 23 сентября на фронте произошло 140 боевых столкновений, из них 39 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала суток произошло 140 боевых столкновений.

Противник нанес один ракетный и 31 авиационный удар, применил две ракеты и сбросил 55 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 1925 дронов-камикадзе и осуществил 3176 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили семь штурмовых действий оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении противник пытался штурмовать позиции наших подразделений в районах Волчанска, Одрадного и Западного; украинские подразделения отразили девять атак.

Три атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении в районах Купянска и Петропавловки.

На Лиманском направлении украинские воины остановили десять атак захватчиков в районах Колодезов, Новоселовки, Торского и Шандриголового.

На Северском направлении наши защитники успешно отразили попытку оккупантов продвинуться в районе Ямполя.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три попытки захватчиков продвинуться в районе Константиновки.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 24 раза штурмовали позиции наших защитников вблизи Александро-Шультиного, Щербиновки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Яблоновки и Полтавки.

На Покровском направлении враг совершил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Владимировки, Никаноровки, Нового Шахового, Золотого Колодца, Новоэкономичного, Миролюбовки, Родинского, Николаевки, Променя, Лисовки, Зверового, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного и в сторону Новоукраинки и Филлии.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 21 атаку оккупантов в районах Поддубного, Снежного, Комышувахи, Новониколаевки, Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак вблизи Полтавки.