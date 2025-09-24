Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Путін хоче йти на інші території, і для цього не обов’язково закінчувати війну в Україні

Ірина БалачукСереда, 24 вересня 2025, 08:52
Зеленський: Путін хоче йти на інші території, і для цього не обов’язково закінчувати війну в Україні
Президент Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що як і рік тому, він вважає, що глава РФ Володимир Путін хоче продовжувати воювати, нападати на нові території, і для цього йому не обов’язково закінчувати війну проти України. Про такі наміри свідчать нещодавні вторгнення Росії у повітряний простір європейських країн.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Fox news

Пряма мова президента: "Я вважаю, що Путін хоче йти на інші території. І я казав рік тому моїм колегам – дивіться, не чекайте, доки він закінчить війну в Україні і тоді продовжуватиме десь іще. Він може почати ще десь, не закінчуючи війну в Україні, бо він розуміє, що для своєї воєнної машини він потребує для своїх заводів, для свого близького кола бізнесменів, які в цьому мілітарному секторі мають гроші, великі  гроші, він хоче показати, що це можна продовжувати".

Реклама:

Деталі: Президент додав, що саме з цієї причини Путін і відкладає будь-які мирні зустрічі чи переговори з Києвом.

Пряма мова Зеленського: "Він (Путін – ред.) боїться такої зустрічі. Він не боїться мене, я маю на увазі, що він боїться таких зустрічей, бо він має мати там який результат (outcome – ред.) Але його бажання на сьогодні – продовжувати війну. Звісно, він сказав і президенту Трампу, і я думаю, що іноді коли вони мають розмови – російська і американська команди, – то вони теж кажуть, що вони хочуть миру, але це не правда. Що Путін робить сьогодні? Він подає сигнал НАТО. Він хоче відчути, як вони можуть захищати свої країни, і він відчуває, що вони не можуть".

За словами Зеленського, Путін бачить, що у НАТО "недостатньо протиповітряної оборони, недостатньо  тренованості".

РЕКЛАМА:

"І це зрозуміло – вони (військові НАТО – ред.) хороші професійні хлопці, але вони не мають війни. А Росія у цій війні понад 10 років", – пояснив президент.

Він також вважає, що президент США недостатньо тиснув на Путіна, бо намагався "не закрити дипломатичні можливості переговорів з Путіним".  

"Він (Трамп – ред.) не тиснув на нього (Путіна – ред.) до того (зустрічі на Алясці – ред.), бо він дійсно прагнув переговорів. Дійсно хотів мати зустріч – тристоронню зустріч між нами. Але Путін як Путін. Він, як завжди, я вважаю, використав цю ситуацію. Він отримав фото з Трампом. Він продав це своїй аудиторії – російській спільноті – дивіться, я зі США, і це значить, що ми можемо продовжувати", – сказав Зеленський.  

Передісторія:

ЗеленськийПутінНАТОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоСили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області
WP: глава Пентагону скликав сотні генералів на екстрену зустріч без пояснення причин
Польському президенту не сподобались слова Зеленського про те, що вони можуть збивати дрони
Через російські літаки США піднімали авіацію біля Аляски
На Запорізькій АЕС другий день триває блекаут через дії РФ
Колишнього президента Франції посадили на п'ять років
Усі новини...
Зеленський
Зеленський в ООН закликав Європу не втратити Молдову, як було з Грузією
Генасамблея ООН: стали відомі деталі графіку Зеленського
Токаєв заявив, що Казахстан готовий надати майданчик для переговорів України та РФ
Останні новини
20:31
Замість корів – бройлери: на Львівщині збудують ще одну птахофабрику
20:24
фотоВинищувачі Угорщини перехопили п’ять літаків РФ над Балтійським морем
20:15
Уряд платитиме по 40 тисяч лікарям у зоні бойових дій
20:05
фотоЗеленська у США зустрілась із Меланією Трамп
20:02
Фортифікації та відновлення: уряд виділить 615 мільйонів на прифронтові території
19:59
Рютте висміяв заяву Кремля, що РФ – це ведмідь, а не "паперовий тигр"
19:58
футболВіддав найкращі роки Лобановському та виграв Золотий м'яч. Історія кар'єри Ігоря Бєланова
19:56
"Укрзалізниця" збільшить розмір премій: кому і на скільки
19:49
фотоСили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області
19:48
WP: глава Пентагону скликав сотні генералів на екстрену зустріч без пояснення причин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: