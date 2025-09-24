Зеленський: Путін хоче йти на інші території, і для цього не обов’язково закінчувати війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що як і рік тому, він вважає, що глава РФ Володимир Путін хоче продовжувати воювати, нападати на нові території, і для цього йому не обов’язково закінчувати війну проти України. Про такі наміри свідчать нещодавні вторгнення Росії у повітряний простір європейських країн.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Fox news

Пряма мова президента: "Я вважаю, що Путін хоче йти на інші території. І я казав рік тому моїм колегам – дивіться, не чекайте, доки він закінчить війну в Україні і тоді продовжуватиме десь іще. Він може почати ще десь, не закінчуючи війну в Україні, бо він розуміє, що для своєї воєнної машини він потребує для своїх заводів, для свого близького кола бізнесменів, які в цьому мілітарному секторі мають гроші, великі гроші, він хоче показати, що це можна продовжувати".

Деталі: Президент додав, що саме з цієї причини Путін і відкладає будь-які мирні зустрічі чи переговори з Києвом.

Пряма мова Зеленського: "Він (Путін – ред.) боїться такої зустрічі. Він не боїться мене, я маю на увазі, що він боїться таких зустрічей, бо він має мати там який результат (outcome – ред.) Але його бажання на сьогодні – продовжувати війну. Звісно, він сказав і президенту Трампу, і я думаю, що іноді коли вони мають розмови – російська і американська команди, – то вони теж кажуть, що вони хочуть миру, але це не правда. Що Путін робить сьогодні? Він подає сигнал НАТО. Він хоче відчути, як вони можуть захищати свої країни, і він відчуває, що вони не можуть".

За словами Зеленського, Путін бачить, що у НАТО "недостатньо протиповітряної оборони, недостатньо тренованості".

"І це зрозуміло – вони (військові НАТО – ред.) хороші професійні хлопці, але вони не мають війни. А Росія у цій війні понад 10 років", – пояснив президент.

Він також вважає, що президент США недостатньо тиснув на Путіна, бо намагався "не закрити дипломатичні можливості переговорів з Путіним".

"Він (Трамп – ред.) не тиснув на нього (Путіна – ред.) до того (зустрічі на Алясці – ред.), бо він дійсно прагнув переговорів. Дійсно хотів мати зустріч – тристоронню зустріч між нами. Але Путін як Путін. Він, як завжди, я вважаю, використав цю ситуацію. Він отримав фото з Трампом. Він продав це своїй аудиторії – російській спільноті – дивіться, я зі США, і це значить, що ми можемо продовжувати", – сказав Зеленський.

