Зеленський: Путін хоче йти на інші території, і для цього не обов’язково закінчувати війну в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що як і рік тому, він вважає, що глава РФ Володимир Путін хоче продовжувати воювати, нападати на нові території, і для цього йому не обов’язково закінчувати війну проти України. Про такі наміри свідчать нещодавні вторгнення Росії у повітряний простір європейських країн.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю Fox news
Пряма мова президента: "Я вважаю, що Путін хоче йти на інші території. І я казав рік тому моїм колегам – дивіться, не чекайте, доки він закінчить війну в Україні і тоді продовжуватиме десь іще. Він може почати ще десь, не закінчуючи війну в Україні, бо він розуміє, що для своєї воєнної машини він потребує для своїх заводів, для свого близького кола бізнесменів, які в цьому мілітарному секторі мають гроші, великі гроші, він хоче показати, що це можна продовжувати".
Деталі: Президент додав, що саме з цієї причини Путін і відкладає будь-які мирні зустрічі чи переговори з Києвом.
Пряма мова Зеленського: "Він (Путін – ред.) боїться такої зустрічі. Він не боїться мене, я маю на увазі, що він боїться таких зустрічей, бо він має мати там який результат (outcome – ред.) Але його бажання на сьогодні – продовжувати війну. Звісно, він сказав і президенту Трампу, і я думаю, що іноді коли вони мають розмови – російська і американська команди, – то вони теж кажуть, що вони хочуть миру, але це не правда. Що Путін робить сьогодні? Він подає сигнал НАТО. Він хоче відчути, як вони можуть захищати свої країни, і він відчуває, що вони не можуть".
За словами Зеленського, Путін бачить, що у НАТО "недостатньо протиповітряної оборони, недостатньо тренованості".
"І це зрозуміло – вони (військові НАТО – ред.) хороші професійні хлопці, але вони не мають війни. А Росія у цій війні понад 10 років", – пояснив президент.
Він також вважає, що президент США недостатньо тиснув на Путіна, бо намагався "не закрити дипломатичні можливості переговорів з Путіним".
"Він (Трамп – ред.) не тиснув на нього (Путіна – ред.) до того (зустрічі на Алясці – ред.), бо він дійсно прагнув переговорів. Дійсно хотів мати зустріч – тристоронню зустріч між нами. Але Путін як Путін. Він, як завжди, я вважаю, використав цю ситуацію. Він отримав фото з Трампом. Він продав це своїй аудиторії – російській спільноті – дивіться, я зі США, і це значить, що ми можемо продовжувати", – сказав Зеленський.
Передісторія:
- Вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України і вперше вирішила збивати їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.
- Згодом підтвердили збиття кількох безпілотників і пояснили, що таке безпрецедентне рішення ухвалили через акт агресії і загрозу для безпеки громадян.
- 19 вересня російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.
- 23 вересня Північноатлантична рада зібралася на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб обговорити небезпечне порушення Росією повітряного простору країни 19 вересня.
- В ході засідання Радбезу ООН, скликаного через інцидент в Естонії, міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що НАТО готовий відповісти на порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.
- А глава МЗС України Андрій Сибіга закликав НАТО до більш рішучих дій у відповідь на порушення свого повітряного простору Росії, аж до "нейтралізації" ворожих цілей.
- Перед тим чеський президент Петр Павел висловлював переконання, що НАТО має реагувати військовим шляхом на порушення з боку Росії.