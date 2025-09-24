Зеленский: Путин хочет идти на другие территории, и для этого не обязательно заканчивать войну в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, как и год назад, он считает, что глава РФ Владимир Путин хочет продолжать воевать, нападать на новые территории, и для этого ему не обязательно заканчивать войну против Украины. О таких намерениях свидетельствуют недавние вторжения России в воздушное пространство европейских стран.

Источник: Зеленский в интервью Fox news

Прямая речь президента: "Я считаю, что Путин хочет идти на другие территории. И я говорил год назад моим коллегам – смотрите, не ждите, пока он закончит войну в Украине и тогда продолжит где-то еще. Он может начать еще где-то, не заканчивая войну в Украине, потому что он понимает, что для своей военной машины он нуждается в своих заводах, в своем близком кругу бизнесменов, которые в этом военном секторе имеют деньги, большие деньги, он хочет показать, что это можно продолжать".

Детали: Президент добавил, что именно по этой причине Путин и откладывает любые мирные встречи или переговоры с Киевом.

Прямая речь Зеленского: "Он (Путин – ред.) боится такой встречи. Он не боится меня, я имею в виду, что он боится таких встреч, потому что он должен иметь там какой-то результат (outcome – ред.). Но его желание на сегодня – продолжать войну. Конечно, он сказал и президенту Трампу, и я думаю, что иногда, когда они разговаривают – российская и американская команды, – то они тоже говорят, что они хотят мира, но это неправда. Что Путин делает сегодня? Он подает сигнал НАТО. Он хочет почувствовать, как они могут защищать свои страны, и он чувствует, что они не могут".

По словам Зеленского, Путин видит, что у НАТО "недостаточно противовоздушной обороны, недостаточно тренированности".

"И это понятно – они (военные НАТО – ред.) хорошие профессиональные ребята, но у них нет войны. А Россия в этой войне более 10 лет", – пояснил президент.

Он также считает, что президент США недостаточно давил на Путина, потому что пытался "не закрыть дипломатические возможности переговоров с Путиным".

"Он (Трамп – ред.) не давил на него (Путина – ред.) до того (встречи на Аляске – ред.), потому что он действительно стремился к переговорам. Действительно хотел встретиться – иметь трехстороннюю встречу между нами. Но Путин как Путин. Он, как всегда, я считаю, использовал эту ситуацию. Он получил фото с Трампом. Он продал это своей аудитории – российскому сообществу – смотрите, я со США, и это значит, что мы можем продолжать", – сказал Зеленский.

