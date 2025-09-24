У столичному СІЗО помер в'язень, обвинувачений у вбивстві іншого ув'язненого
Від травм, отриманих у "Київському слідчому ізоляторі", помер колишній співробітник відділу режиму і охорони цього СІЗО Михайло Гоголь, обвинувачений у вбивстві іншого в'язня цього ізолятора Андрія Кязімова в грудні 2024 року.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах, ДБР, ОГП
Деталі: За словами джерела УП, 17 вересня в камеру до обвинуваченого Гоголя викликали швидку допомогу у зв’язку із різким погіршенням стану здоров’я.
Його доставили до лікарні та провели хірургічне втручання. За результатами медичного обстеження лікарі виявили закриту травму живота, розрив селезінки, забій підшлункової залози, внутрішні гематоми та внутрішню кровотечу. Разом з тим, жодних візуальних видимих тілесних ушкоджень (синці, подряпини, садна, крововиливи) виявлено не було.
Вранці 24 вересня Гоголь помер у лікарні.
За фактом проінформовано уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
"Українська правда" звернулася за коментарем до Державного бюро розслідувань.
Оновлено: Пресслужба Бюро, не називаючи імен, на офіційному сайті підтвердила смерть одного з обвинувачених у протиправних діях та смерті в’язня.
Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом смерті одного з колишніх працівників Київського СІЗО.
Передісторія:
- ДБР розслідувало справу щодо п’ятьох ув’язнених осіб, які причетні до смерті іншого ув’язненого у ДУ "Київський слідчий ізолятор".
- У ході розслідування правоохоронці виявили в установі, де перебуває близько 2 тис. 700 осіб, стійку ієрархічну структуру злочинного впливу. Її очолював так званий "смотрящій". До функціонування цієї "вертикалі", за даними слідства, він залучив частину персоналу СІЗО та медиків, які фактично діяли під контролем криміналітету.
- У грудні 2024 року на території прогулянкового двору СІЗО так званий "смотрящій" спільно із наближеними до нього особами жорстоко побили іншого ув’язненого (Кязімов -ред.), внаслідок чого той помер.
- Співробітники СІЗО знали про побиття, але намагалися його приховати — підробили документи, ухвалили рішення про ізоляцію постраждалого без належної медичної допомоги. Лише наступного дня його доставили до лікарні, де 28 грудня він і помер.
- У межах досудового розслідування кримінального провадження було повідомлено про підозру низці службових осіб ДУ "Київський слідчий ізолятор" (9 працівників СІЗО — інспектори, чергові, медики та старші по корпусах).