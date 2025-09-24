В столичном СИЗО умер заключенный, обвиняемый в убийстве другого узника

От травм, полученных в "Киевском следственном изоляторе", скончался бывший сотрудник отдела режима и охраны этого СИЗО Михаил Гоголь, обвиняемый в убийстве другого заключенного этого изолятора Андрея Кязимова в декабре 2024 года.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, ГБР, ОГП

Детали: По словам источника УП, 17 сентября в камеру к обвиняемому Гоголю вызвали скорую помощь в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

Его доставили в больницу и провели хирургическое вмешательство. По результатам медицинского обследования врачи обнаружили закрытую травму живота, разрыв селезенки, ушиб поджелудочной железы, внутренние гематомы и внутреннее кровотечение. Вместе с тем, никаких визуальных видимых телесных повреждений (синяки, царапины, ссадины, кровоподтеки) обнаружено не было.

Утром 24 сентября Гоголь скончался в больнице.

По факту проинформирован уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинцев.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Государственное бюро расследований.

Обновлено: Пресс-служба Бюро, не называя имен, на официальном сайте подтвердила смерть одного из обвиняемых в противоправных действиях и смерти заключенного.

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту смерти одного из бывших сотрудников Киевского СИЗО.

