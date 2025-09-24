Все разделы
В столичном СИЗО умер заключенный, обвиняемый в убийстве другого узника

Валентина РоманенкоСреда, 24 сентября 2025, 17:07
В столичном СИЗО умер заключенный, обвиняемый в убийстве другого узника
иллюстративное фото с сайта "Укринформ"

От травм, полученных в "Киевском следственном изоляторе", скончался бывший сотрудник отдела режима и охраны этого СИЗО Михаил Гоголь, обвиняемый в убийстве другого заключенного этого изолятора Андрея Кязимова в декабре 2024 года.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, ГБР, ОГП

Детали: По словам источника УП, 17 сентября в камеру к обвиняемому Гоголю вызвали скорую помощь в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

Его доставили в больницу и провели хирургическое вмешательство. По результатам медицинского обследования врачи обнаружили закрытую травму живота, разрыв селезенки, ушиб поджелудочной железы, внутренние гематомы и внутреннее кровотечение. Вместе с тем, никаких визуальных видимых телесных повреждений (синяки, царапины, ссадины, кровоподтеки) обнаружено не было.

Утром 24 сентября Гоголь скончался в больнице.

По факту проинформирован уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинцев.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Государственное бюро расследований.

Обновлено: Пресс-служба Бюро, не называя имен, на официальном сайте подтвердила смерть одного из обвиняемых в противоправных действиях и смерти заключенного.

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту смерти одного из бывших сотрудников Киевского СИЗО.

Предыстория:

  • ГБР расследовало дело в отношении пяти заключенных, причастных к смерти другого заключенного в ГУ "Киевский следственный изолятор".
  • В ходе расследования правоохранители обнаружили в учреждении, где находится около 2 тыс. 700 человек, устойчивую иерархическую структуру преступного влияния. Ее возглавлял так называемый "смотрящий". К функционированию этой "вертикали", по данным следствия, он привлек часть персонала СИЗО и медиков, которые фактически действовали под контролем криминалитета.
  • В декабре 2024 года на территории прогулочного двора СИЗО так называемый "смотрящий" совместно с приближенными к нему лицами жестоко избили другого заключенного (Кязимов -ред.), в результате чего тот скончался.
  • Сотрудники СИЗО знали об избиении, но пытались его скрыть – подделали документы, приняли решение об изоляции пострадавшего без надлежащей медицинской помощи. Только на следующий день его доставили в больницу, где 28 декабря он и скончался.
  • В рамках досудебного расследования уголовного производства было сообщено о подозрении ряду должностных лиц ГУ "Киевский следственный изолятор" (9 сотрудников СИЗО – инспекторы, дежурные, медики и старшие по корпусам).

