Ночі прохолоднішають, прийдуть заморозки – прогноз на найближчі дні

Валентина РоманенкоСереда, 24 вересня 2025, 12:44
Ночі прохолоднішають, прийдуть заморозки – прогноз на найближчі дні
Ночі стають холоднішими, у четвер на Закарпатті, а у п'ятницю на переважній частині України – заморозки.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Температура знизиться вночі до 1-6° тепла 25 вересня, у північних та більшості західних областей, на Закарпатті до 10° (у північній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 11-16° тепла.

На решті території вночі 6-11°, на узбережжі морів до 13°, вдень 14-19°.

У південно-західній частині та на сході країни місцями невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині вночі місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в середу опадів не буде, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

26 вересня в Україні без опадів, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла; у південних областях, на Закарпатті та в Криму вночі 4-9°, вдень 14-19°.

У столиці 26 вересня сухо, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

