Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ночи становятся прохладнее, грядут заморозки – прогноз на ближайшие дни

Валентина РоманенкоСреда, 24 сентября 2025, 12:44
Ночи становятся прохладнее, грядут заморозки – прогноз на ближайшие дни
иллюстративное фото Unsplash

Ночи становятся холоднее, в четверг в Закарпатье, а в пятницу на большей части Украины – заморозки.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Температура снизится ночью до 1-6° тепла 25 сентября, в северных и большинстве западных областей, на Закарпатье до 10° (в северной части на поверхности почвы заморозки 0-3°), днем 11-16° тепла.

Реклама:

На остальной территории ночью 6-11°, на побережье морей до 13°, днем 14-19°.

В юго-западной части и на востоке страны местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части ночью местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в среду осадков не будет, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

РЕКЛАМА:

26 сентября в Украине без осадков, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 11-16° тепла; в южных областях, на Закарпатье и в Крыму ночью 4-9°, днем 14-19°.

В столице 26 сентября сухо, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоБывшего "хозяина Молдовы" экстрадировали из Афин в Кишинев
СБУ отрицает давление на НАБУ: Обыски связаны со злоупотреблениями на "Укрзализныце"
В НАБУ заявили, что СБУ проводит следственные действия у бывших детективов бюро
Силы обороны сбили российский Су-34, который атаковал Запорожье
Президент Еврокомиссии допустила сбивание самолетов РФ, вторгающихся в небо стран НАТО
Реакция на нарушение воздушного пространства Россией: страны НАТО расходятся во мнениях – СМИ
Все новости...
погода
Синоптик рассказала, когда ждать заморозков
Тепло в Украине задержится, местами будет дождливо
В понедельник в Украине сохранится летнее тепло, без осадков
Последние новости
13:08
Intel обратилась к Apple за инвестициями из-за финансовых трудностей
13:07
"Не скажу, что сделал": на юмор-шоу гость рассказал, как интерны заглядывали на грудь пациентки под наркозом
13:07
Мінекономіки очікує зростання ВВП лише на 2%: прогноз ЄБРР - більш оптимістичний
13:06
Россияне продвинулись в двух областях, увеличив зону контроля на 7,8 км² – СМИ
12:53
В Украину идут ночные заморозки
12:41
Женщины, которые пренебрегают обследованиями, имеют на 40% более высокий риск умереть от рака молочной железы – ученые
12:36
видеоПорты в Новороссийске и Туапсе атаковали ударные морские дроны ГУР – источник
12:09
За год количество криптомиллионеров в мире выросло на 40%
12:04
Умер участник Харьковской школы фотографии Миша Педан
11:56
Киберспециалисты ГУР "положили" банковскую систему быстрых платежей в России – источник
Все новости...
Реклама:
Реклама: