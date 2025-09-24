Ночи становятся прохладнее, грядут заморозки – прогноз на ближайшие дни

Ночи становятся холоднее, в четверг в Закарпатье, а в пятницу на большей части Украины – заморозки.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Температура снизится ночью до 1-6° тепла 25 сентября, в северных и большинстве западных областей, на Закарпатье до 10° (в северной части на поверхности почвы заморозки 0-3°), днем 11-16° тепла.

На остальной территории ночью 6-11°, на побережье морей до 13°, днем 14-19°.

В юго-западной части и на востоке страны местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части ночью местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в среду осадков не будет, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

26 сентября в Украине без осадков, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 11-16° тепла; в южных областях, на Закарпатье и в Крыму ночью 4-9°, днем 14-19°.

В столице 26 сентября сухо, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.