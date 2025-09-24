Токаєв заявив, що Казахстан готовий надати майданчик для переговорів України та РФ
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна готова надати територію для переговорів між Україною та Росією, якщо про це попросять лідери двох держав.
Джерело: кореспондент "Tengrinews.kz" з посиланням на слова Токаєва, "ТАСС"
Пряма мова Токаєва: "Якщо буде бажання лідерів Росії та України приїхати в Казахстан, ми надамо всі необхідні послуги для успішного забезпечення переговорів".
Деталі: Водночас він наголосив, що Казахстан не вважає себе посередником у війні РФ проти України. За словами Токаєва, ситуація надто складна й не варто спрощувати її, адже до територіального питання додаються історичні, національні, мовні та політичні суперечності.
Токаєв також зазначив, що зустрічі на найвищому рівні ретельно готуються дипломатами та іншими службами, і сподіватися на практичний результат без перемир’я "нереалістично".
Він підкреслив, що Казахстан підтримує початок прямих переговорів, але потрібна попередня робота для досягнення взаєморозуміння.
"Не будучи посередником, Казахстан тим не менш, якщо виникне потреба, готовий виступити з "добрими послугами" як місце переговорів і зустрічей на всіх рівнях", – підсумував президент.
Раніше на полях Генасамблеї ООН відбулася зустріч Зеленського і Токаєва. Український президент подякував Казахстану за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й обговорив із ним торговельно-економічну співпрацю та участь казахстанських компаній у відновленні України. Розмова відбулася англійською мовою.