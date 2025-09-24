Все разделы
Токаев заявил, что Казахстан готов предоставить площадку для переговоров Украины и РФ

Анастасия ПроцСреда, 24 сентября 2025, 14:54
Токаев заявил, что Казахстан готов предоставить площадку для переговоров Украины и РФ
фото: Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна готова предоставить территорию для переговоров между Украиной и Россией, если об этом попросят лидеры двух государств.

Источник: корреспондент "Tengrinews.kz" со ссылкой на слова Токаева, "ТАСС"

Прямая речь Токаева: "Если будет желание лидеров России и Украины приехать в Казахстан, мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров".

Детали: В то же время он подчеркнул, что Казахстан не считает себя посредником в войне РФ против Украины. По словам Токаева, ситуация слишком сложная и не стоит ее упрощать, ведь к территориальному вопросу добавляются исторические, национальные, языковые и политические противоречия.

Токаев также отметил, что встречи на высшем уровне тщательно готовятся дипломатами и другими службами, и надеяться на практический результат без перемирия "нереалистично".

Он подчеркнул, что Казахстан поддерживает начало прямых переговоров, но необходима предварительная работа для достижения взаимопонимания. 

"Не будучи посредником, Казахстан тем не менее, если возникнет необходимость, готов выступить с "добрыми услугами" как место переговоров и встреч на всех уровнях", – подытожил президент.

Ранее на полях Генассамблеи ООН состоялась встреча Зеленского и Токаева. Украинский президент поблагодарил Казахстан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудил с ним торгово-экономическое сотрудничество и участие казахстанских компаний в восстановлении Украины. Разговор состоялся на английском языке.

КазахстанЗеленскийпереговоры
