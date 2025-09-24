Генасамблея ООН: стали відомі деталі графіку Зеленського
Як стало відомо "Європейській правді", президент Володимир Зеленський візьме участь у дебатах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку по обіді 24 вересня.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Повідомляється, що Зеленський візьме участь у загальних дебатах Генасамблеї ООН о 9.15 ранку за місцевим часом (близько 16.15 за київським часом).
Опісля виступу Зеленський матиме низку зустрічей, зокрема з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, генеральним секретарем Організації Американських Держав Альбертом Рамдіном, президентом Анголи Жуаном Лоренсом, а також із президентом Панами Хосе Муліно.
Пізніше український президент зустрінеться із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, а також – візьме участь у П’ятому саміті Міжнародної Кримської платформи.
Також Зеленський матиме зустріч із президентом Сирії Ахмадом аль-Шараа, а пізніше – з королем Швеції Карлом XVI Густавом
В українського президента заплановані зустрічі із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та з членами Сенату США і членами Палати представників США.
Окрім цього, Зеленський зустрінеться з представниками єврейських організацій США, керівництвом провідних американських компаній, а також із представниками української громади в США.
Що було раніше:
- Зеленський вже мав зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, якою він залишився задоволений.
- Трамп після зустрічі із Зеленським несподівано заявив, що Україна зможе повернути всі території і, "може, навіть піти далі".