Генассамблея ООН: стали известны детали графика Зеленского

Как стало известно "Европейской правде", президент Владимир Зеленский примет участие в дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке после обеда 24 сентября.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что Зеленский примет участие в общих дебатах Генассамблеи ООН в 9.15 утра по местному времени (около 16.15 по киевскому времени).

Реклама:

После выступления Зеленский проведет ряд встреч, в частности с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, генеральным секретарем Организации американских государств Альбертом Рамдином, президентом Анголы Жуаном Лоренсом, а также с президентом Панамы Хосе Мулино.

Позже украинский президент встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также примет участие в Пятом саммите Международной Крымской платформы.

Также Зеленский встретится с президентом Сирии Ахмадом аль-Шараа, а позже – с королем Швеции Карлом XVI Густавом

РЕКЛАМА:

У украинского президента запланированы встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и с членами Сената США и членами Палаты представителей США.

Кроме этого, Зеленский встретится с представителями еврейских организаций США, руководством ведущих американских компаний, а также с представителями украинской общины в США.

Что предшествовало: