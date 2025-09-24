Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генассамблея ООН: стали известны детали графика Зеленского

Сергей Сидоренко, Станислав ПогориловСреда, 24 сентября 2025, 15:14
Генассамблея ООН: стали известны детали графика Зеленского
Владимир Зеленский, фото: ОП

Как стало известно "Европейской правде", президент Владимир Зеленский примет участие в дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке после обеда 24 сентября.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что Зеленский примет участие в общих дебатах Генассамблеи ООН в 9.15 утра по местному времени (около 16.15 по киевскому времени).

Реклама:

После выступления Зеленский проведет ряд встреч, в частности с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, генеральным секретарем Организации американских государств Альбертом Рамдином, президентом Анголы Жуаном Лоренсом, а также с президентом Панамы Хосе Мулино.

Позже украинский президент встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также примет участие в Пятом саммите Международной Крымской платформы.

Также Зеленский встретится с президентом Сирии Ахмадом аль-Шараа, а позже – с королем Швеции Карлом XVI Густавом

РЕКЛАМА:

У украинского президента запланированы встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и с членами Сената США и членами Палаты представителей США.

Кроме этого, Зеленский встретится с представителями еврейских организаций США, руководством ведущих американских компаний, а также с представителями украинской общины в США.

Что предшествовало:

ЗеленскийООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоСилы беспилотных систем поразили 3 газораспределительные станции в Луганской области
WP: глава Пентагона созвал сотни генералов на экстренную встречу без объяснения причин
Польскому президенту не понравились слова Зеленского о том, что они могут сбивать дроны
Из-за российских самолетов США поднимали авиацию возле Аляски
На Запорожской АЭС второй день продолжается блекаут из-за действий РФ
Бывшего президента Франции посадили на пять лет
Все новости...
Зеленский
Токаев заявил, что Казахстан готов предоставить площадку для переговоров Украины и РФ
Зеленский: Мы можем провести выборы во время прекращения огня
Трамп восхитился храбростью Зеленского
Последние новости
20:41
Украина организует представительства в четырех регионах мира на фоне открытия экспорта оружия
20:37
В Молдове приостановили деятельность партии экс-лидера Гагаузии из орбиты Шора
20:31
Вместо коров – бройлеры: на Львовщине построят еще одну птицефабрику
20:24
фотоИстребители Венгрии перехватили пять самолетов РФ над Балтийским морем
20:15
Правительство будет платить по 40 тысяч врачам в зоне боевых действий
20:05
фотоЗеленская в США встретилась с Меланией Трамп
20:02
Фортификации и восстановление: правительство выделит 615 миллионов на прифронтовые территории
19:59
Рютте высмеял заявление Кремля, что РФ – это медведь, а не "бумажный тигр"
19:58
футболОтдал лучшие годы жизни Лобановскому и выиграл Золотой мяч. История карьеры Игоря Беланова
19:56
"Укрзализныця" увеличит размер премий: кому и на сколько
Все новости...
Реклама:
Реклама: