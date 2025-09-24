В поліцію Києва надійшли повідомлення про замінування шкіл і ТРЦ

До поліції Києві надійшли повідомлення про нібито замінування адмінбудівель, шкіль і торгово-розважальних центрів у столиці.

Джерело: "Укрінформ", який наводить слова речниці ГУ Нацполіції Києва Анни Страшок

Пряма мова Страшок: "До поліції Києва надійшла низка повідомлень про замінування будівель у столиці. Повідомлення стосуються замінування декількох освітніх закладів, адмінбудівель і одного ТРЦ".

За словами Страшок, поліція відпрацьовує усі виклики. На місцях працюють профільні служби і слідчо-оперативні групи.