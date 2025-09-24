В полицию Киева поступили сообщения о заминировании школ и ТРЦ
Среда, 24 сентября 2025, 15:41
В полицию Киева поступили сообщения о якобы заминировании административных зданий, школ и торгово-развлекательных центров в столице.
Источник: "Укринформ", который приводит слова пресс-секретаря ГУ Нацполиции Киева Анны Страшок
Прямая речь Страшок: "В полицию Киева поступил ряд сообщений о заминировании зданий в столице. Сообщения касаются заминирования нескольких учебных заведений, административных зданий и одного ТРЦ".
По словам Страшок, полиция отрабатывает все вызовы. На местах работают профильные службы и следственно-оперативные группы.