В полицию Киева поступили сообщения о заминировании школ и ТРЦ

Александр ШумилинСреда, 24 сентября 2025, 15:41
В полицию Киева поступили сообщения о заминировании школ и ТРЦ
Фото иллюстративное

В полицию Киева поступили сообщения о якобы заминировании административных зданий, школ и торгово-развлекательных центров в столице.

Источник: "Укринформ", который приводит слова пресс-секретаря ГУ Нацполиции Киева Анны Страшок

Прямая речь Страшок: "В полицию Киева поступил ряд сообщений о заминировании зданий в столице. Сообщения касаются заминирования нескольких учебных заведений, административных зданий и одного ТРЦ".

По словам Страшок, полиция отрабатывает все вызовы. На местах работают профильные службы и следственно-оперативные группы.

Киевполиция
