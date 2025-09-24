В полицию Киева поступили сообщения о заминировании школ и ТРЦ

В полицию Киева поступили сообщения о якобы заминировании административных зданий, школ и торгово-развлекательных центров в столице.

Источник: "Укринформ", который приводит слова пресс-секретаря ГУ Нацполиции Киева Анны Страшок

Прямая речь Страшок: "В полицию Киева поступил ряд сообщений о заминировании зданий в столице. Сообщения касаются заминирования нескольких учебных заведений, административных зданий и одного ТРЦ".

По словам Страшок, полиция отрабатывает все вызовы. На местах работают профильные службы и следственно-оперативные группы.