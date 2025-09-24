Усі розділи
ДБР провело обшуки в ексголови Служби зовнішньої розвідки – джерела

Українська правда, Валентина РоманенкоСереда, 24 вересня 2025, 16:39
Валерій Кондратюк. фото УП

Державне бюро розслідувань 24 вересня провело обшуки в колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України Валерія Кондратюка.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерел УП, слідчі дії проводились в рамках розслідування провадження від липня 2025 року.

Справа стосується можливого перевищення влади та службових повноважень військовими службовими особами СЗР України під час здійснення закупівлі в грудні 2020 року в ТОВ "С-Монітор" спеціального апаратно-програмного комплексу для виявлення та прогнозування загроз в інформаційній сфері за державним контрактом на суму 112 млн. грн., який не був обумовлений потребою служби.

"Українська правда" звернулася за коментарем до ДБР.

Довідково: 55-річний генерал-лейтенант Валерій Кондратюк – український офіцер спецслужб. Очолював Службу зовнішньої розвідки України з 2020 по 2021 роки, до того був заступником голови Адміністрації президента України (2016-2019 рр.). Очолював ГУР МОУ  в 2015-2016 рр., з 2014 по 2015 рік обіймав посаду начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Читайте також: Екскерівник ГУР Валерій Кондратюк: Баканову було не лише складно керувати СБУ, але й розуміти, що відбувається в державі

ДБРрозвідкаобшуки
