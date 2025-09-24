ГБР провело обыски у экс-главы Службы внешней разведки – источники

Государственное бюро расследований 24 сентября провело обыски у бывшего главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источников УП, следственные действия проводились в рамках расследования производства от июля 2025 года.

Реклама:

Дело касается возможного превышения власти и служебных полномочий военными должностными лицами СВР Украины при осуществлении закупки в декабре 2020 года у ООО "С-Монитор" специального аппаратно-программного комплекса для выявления и прогнозирования угроз в информационной сфере по государственному контракту на сумму 112 млн грн, который не был обусловлен потребностью службы.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в ГБР.

Справка: 55-летний генерал-лейтенант Валерий Кондратюк – украинский офицер спецслужб. Возглавлял Службу внешней разведки Украины с 2020 по 2021 годы, до этого был заместителем главы Администрации президента Украины (2016-2019 гг.). Возглавлял ГУР МОУ в 2015-2016 гг., с 2014 по 2015 год занимал должность начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

РЕКЛАМА:

Читайте также: Экс-руководитель ГУР Валерий Кондратюк: Баканову было не только сложно управлять СБУ, но и понимать, что происходит в государстве