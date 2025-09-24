Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГБР провело обыски у экс-главы Службы внешней разведки – источники

Украинская правда, Валентина РоманенкоСреда, 24 сентября 2025, 16:39
ГБР провело обыски у экс-главы Службы внешней разведки – источники
Валерий Кондратюк. фото УП

Государственное бюро расследований 24 сентября провело обыски у бывшего главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источников УП, следственные действия проводились в рамках расследования производства от июля 2025 года.

Реклама:

Дело касается возможного превышения власти и служебных полномочий военными должностными лицами СВР Украины при осуществлении закупки в декабре 2020 года у ООО "С-Монитор" специального аппаратно-программного комплекса для выявления и прогнозирования угроз в информационной сфере по государственному контракту на сумму 112 млн грн, который не был обусловлен потребностью службы.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в ГБР.

Справка: 55-летний генерал-лейтенант Валерий Кондратюк – украинский офицер спецслужб. Возглавлял Службу внешней разведки Украины с 2020 по 2021 годы, до этого был заместителем главы Администрации президента Украины (2016-2019 гг.). Возглавлял ГУР МОУ в 2015-2016 гг., с 2014 по 2015 год занимал должность начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

РЕКЛАМА:

Читайте также: Экс-руководитель ГУР Валерий Кондратюк: Баканову было не только сложно управлять СБУ, но и понимать, что происходит в государстве

ГБРразведкаобыски
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоСилы беспилотных систем поразили 3 газораспределительные станции в Луганской области
WP: глава Пентагона созвал сотни генералов на экстренную встречу без объяснения причин
Польскому президенту не понравились слова Зеленского о том, что они могут сбивать дроны
Из-за российских самолетов США поднимали авиацию возле Аляски
На Запорожской АЭС второй день продолжается блекаут из-за действий РФ
Бывшего президента Франции посадили на пять лет
Все новости...
ГБР
В столичном СИЗО умер заключенный, обвиняемый в убийстве другого узника – источник
Командир воинской части из Ровно заставлял подчиненных строить ему дом – ГБР
Офицер, который помог депутату уклониться от службы, погорел еще и на схеме дезертирства
Последние новости
20:41
Украина организует представительства в четырех регионах мира на фоне открытия экспорта оружия
20:37
В Молдове приостановили деятельность партии экс-лидера Гагаузии из орбиты Шора
20:31
Вместо коров – бройлеры: на Львовщине построят еще одну птицефабрику
20:24
фотоИстребители Венгрии перехватили пять самолетов РФ над Балтийским морем
20:15
Правительство будет платить по 40 тысяч врачам в зоне боевых действий
20:05
фотоЗеленская в США встретилась с Меланией Трамп
20:02
Фортификации и восстановление: правительство выделит 615 миллионов на прифронтовые территории
19:59
Рютте высмеял заявление Кремля, что РФ – это медведь, а не "бумажный тигр"
19:58
футболОтдал лучшие годы жизни Лобановскому и выиграл Золотой мяч. История карьеры Игоря Беланова
19:56
"Укрзализныця" увеличит размер премий: кому и на сколько
Все новости...
Реклама:
Реклама: