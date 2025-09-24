Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Литва продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2027 року

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 24 вересня 2025, 17:04
Литва продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2027 року
фото: getty images

Уряд Литви у середу, 24 вересня, оголосив, що продовжить тимчасовий захист для громадян України, які втекли від війни, до березня 2027 року. Наразі посвідки на проживання, видані українцям, чинні до 4 березня 2026 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Згідно з чинними правилами, термін тимчасового захисту закінчувався 4 березня 2026 року.

Реклама:

"Європейський Союз погодився продовжити тимчасовий захист, тому що війна ще не закінчилася. Ми запропонували зробити те саме в Литві за допомогою цієї постанови уряду", – заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Рімантас Саджіус на засіданні уряду.

За даними литовського Міністерства внутрішніх справ, Департамент міграції Литви щодня реєструє близько 30-40 нових заяв на отримання посвідки на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту для тих, хто не може повернутися у свою країну.

Наразі посвідки на проживання, видані українцям, чинні до 4 березня 2026 року. Відповідно до рішення уряду, їхній термін буде продовжено ще на 12 місяців.

РЕКЛАМА:

Також буде продовжено норму, згідно з якою іноземці, які працюють у Литві під тимчасовим захистом, не зобов'язані вивчати литовську мову. У липні уряд вирішив, що біженці із зони воєнних дій не будуть зобов'язані розмовляти литовською мовою, поки мають статус тимчасового захисту.

Литовський уряд також зобов'язався надати медичну реабілітацію та психіатричну допомогу неповнолітнім, яких було силою перевезено з України в Росію, а потім вони повернулися.

"Дітей буде розміщено в установах, що пропонують стаціонарну медичну реабілітацію, з наданням проживання та харчування дорослим, які їх супроводжують", – повідомило міністерство.

Що було раніше:

ЛитвабіженціУкраїнаросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоСили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області
WP: глава Пентагону скликав сотні генералів на екстрену зустріч без пояснення причин
Польському президенту не сподобались слова Зеленського про те, що вони можуть збивати дрони
Через російські літаки США піднімали авіацію біля Аляски
На Запорізькій АЕС другий день триває блекаут через дії РФ
Колишнього президента Франції посадили на п'ять років
Усі новини...
Литва
Врятувати Вільнюс: Україна отримала унікальний шанс довести своє лідерство
В МЗС Литви пояснили, чому потрібно долучити досвід України до "стіни дронів"
Глава МЗС Литви: ЄС має задіяти "план Б" через вето Орбана щодо України
Останні новини
20:31
Замість корів – бройлери: на Львівщині збудують ще одну птахофабрику
20:24
фотоВинищувачі Угорщини перехопили п’ять літаків РФ над Балтійським морем
20:15
Уряд платитиме по 40 тисяч лікарям у зоні бойових дій
20:05
фотоЗеленська у США зустрілась із Меланією Трамп
20:02
Фортифікації та відновлення: уряд виділить 615 мільйонів на прифронтові території
19:59
Рютте висміяв заяву Кремля, що РФ – це ведмідь, а не "паперовий тигр"
19:58
футболВіддав найкращі роки Лобановському та виграв Золотий м'яч. Історія кар'єри Ігоря Бєланова
19:56
"Укрзалізниця" збільшить розмір премій: кому і на скільки
19:49
фотоСили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області
19:48
WP: глава Пентагону скликав сотні генералів на екстрену зустріч без пояснення причин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: