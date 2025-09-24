Все разделы
Литва продлила временную защиту для украинцев до марта 2027 года

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 24 сентября 2025, 17:04
Литва продлила временную защиту для украинцев до марта 2027 года
Правительство Литвы в среду, 24 сентября, объявило, что продлит временную защиту для граждан Украины, бежавших от войны, до марта 2027 года. Сейчас виды на жительство, выданные украинцам, действительны до 4 марта 2026 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Согласно действующим правилам, срок временной защиты истекал 4 марта 2026 года.

"Европейский Союз согласился продлить временную защиту, потому что война еще не закончилась. Мы предложили сделать то же самое в Литве с помощью этого постановления правительства", – заявил исполняющий обязанности премьер-министра Римантас Сажиус на заседании правительства.

По данным литовского Министерства внутренних дел, Департамент миграции Литвы ежедневно регистрирует около 30-40 новых заявлений на получение вида на временное проживание на основании временной защиты для тех, кто не может вернуться в свою страну.

В настоящее время виды на жительство, выданные украинцам, действительны до 4 марта 2026 года. Согласно решению правительства, их срок будет продлен еще на 12 месяцев.

