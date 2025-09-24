Усі розділи
Болгарія пообіцяла припинити договір про транзит російського газу у 2026 році

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСереда, 24 вересня 2025, 17:58
Болгарія пообіцяла припинити договір про транзит російського газу у 2026 році
фото: getty images

Болгарський премʼєр-міністр Росен Желязков під час спілкування з журналістами в кулуарах сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку сказав, що Болгарія припинить договір про транзит російського газу в наступному, 2026 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на БНР

Пряма мова Желязкова: "Ми, як частина Європейського Союзу, приєднаємося до рішень Союзу про те, щоб у короткостроковій перспективі – до 2026 року – були припинені договори про використання або транзит російського природного газу".

Деталі: Коментуючи заклик президента США до Європи припинити купівлю російських енергоносіїв, болгарський премʼєр додав, що "в довгостроковій перспективі", до 2028 року, Болгарія хоче остаточно виключити російський газ зі свого енергетичного ринку.

Передісторія:

  • Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив високими тарифами Індії та Китаю за купівлю російських енергоресурсів та очікує того ж від Європи.
  • Також він заявив, що перед американськими кроками чекає від країн Європи припинення закупівель російських енергоресурсів, тому що це "фінансування війни проти самих себе".

