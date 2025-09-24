Болгария пообещала прекратить договор о транзите российского газа в 2026 году
Болгарский премьер-министр Росен Желязков во время общения с журналистами в кулуарах сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сказал, что Болгария прекратит договор о транзите российского газа в следующем, 2026 году.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на БНР
Прямая речь Желязкова: "Мы, как часть Европейского Союза, присоединимся к решениям Союза о том, чтобы в краткосрочной перспективе – до 2026 года – были прекращены договоры об использовании или транзите российского природного газа".
Детали: Комментируя призыв президента США к Европе прекратить покупку российских энергоносителей, болгарский премьер добавил, что "в долгосрочной перспективе", до 2028 года, Болгария хочет окончательно исключить российский газ из своего энергетического рынка.
Предыстория:
- Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил высокими тарифами Индии и Китаю за покупку российских энергоресурсов и ожидает того же от Европы.
- Также он заявил, что перед американскими шагами ожидает от стран Европы прекращения закупок российских энергоресурсов, потому что это "финансирование войны против самих себя".