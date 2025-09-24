Болгария пообещала прекратить договор о транзите российского газа в 2026 году

Болгарский премьер-министр Росен Желязков во время общения с журналистами в кулуарах сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сказал, что Болгария прекратит договор о транзите российского газа в следующем, 2026 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на БНР

Прямая речь Желязкова: "Мы, как часть Европейского Союза, присоединимся к решениям Союза о том, чтобы в краткосрочной перспективе – до 2026 года – были прекращены договоры об использовании или транзите российского природного газа".

Детали: Комментируя призыв президента США к Европе прекратить покупку российских энергоносителей, болгарский премьер добавил, что "в долгосрочной перспективе", до 2028 года, Болгария хочет окончательно исключить российский газ из своего энергетического рынка.

Предыстория: