Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Болгария пообещала прекратить договор о транзите российского газа в 2026 году

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСреда, 24 сентября 2025, 17:58
Болгария пообещала прекратить договор о транзите российского газа в 2026 году
фото: getty images

Болгарский премьер-министр Росен Желязков во время общения с журналистами в кулуарах сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сказал, что Болгария прекратит договор о транзите российского газа в следующем, 2026 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на БНР

Прямая речь Желязкова: "Мы, как часть Европейского Союза, присоединимся к решениям Союза о том, чтобы в краткосрочной перспективе – до 2026 года – были прекращены договоры об использовании или транзите российского природного газа".

Реклама:

Детали: Комментируя призыв президента США к Европе прекратить покупку российских энергоносителей, болгарский премьер добавил, что "в долгосрочной перспективе", до 2028 года, Болгария хочет окончательно исключить российский газ из своего энергетического рынка.

Предыстория:

  • Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил высокими тарифами Индии и Китаю за покупку российских энергоресурсов и ожидает того же от Европы.
  • Также он заявил, что перед американскими шагами ожидает от стран Европы прекращения закупок российских энергоресурсов, потому что это "финансирование войны против самих себя".

БолгариягазРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Из-за российских самолетов США поднимали авиацию возле Аляски
На Запорожской АЭС второй день продолжается блекаут из-за действий РФ
Бывшего президента Франции посадили на пять лет
Туск раскрыл, что стоит за словами Трампа о шансах Украины на возвращение территорий
фото, обновленоЦПК: СБУ лжет о причине обысков у экс-детективов НАБУ, это мелочная месть президента
Зеленский допустил, что не будет баллотироваться в президенты, если закончится война
Все новости...
Болгария
Болгария не будет расследовать помехи GPS, которые затронули самолет с фон дер Ляйен
Болгария подтвердила глушение GPS-сигнала во время посадки самолета фон дер Ляйен: подозревают РФ
Болгария обеспечила треть оружия для Украины от ЕС – фон дер Ляйен
Последние новости
18:59
Сын 24-летней киевлянки, скончавшейся в больнице из-за обстрела РФ, находится в тяжелом состоянии
18:57
Антимонопольный комитет оштрафовал пять компаний: какие и за что
18:51
Мерц предложил использовать замороженные росактивы, чтобы предоставить Украине кредит
18:36
Насиловал и грабил: в Киеве будут судить 60-летнего рецидивиста, нападавшего на женщин
18:36
В Украине анонсировали начало поисково-эксгумационных работ в Польше
18:29
Польскому президенту не понравились слова Зеленского о том, что они могут сбивать дроны
18:19
Нацбанк показал курс доллара и евро на пятницу 26 сентября
18:07
Украина и ЕС решили продлить «транспортный безвиз» до марта 2027 года
18:04
Россия ударила по Чернигову: без электроснабжения осталось 30 тысяч жителей
17:55
По примеру бокса. Международная лыжная федерация ввела гендерное тестирование
Все новости...
Реклама:
Реклама: