У Фінляндії повідомили про кібератаку на сайт Міністерства оборони

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 24 вересня 2025, 19:13
У Фінляндії повідомили про кібератаку на сайт Міністерства оборони
Фото - getty images

Вебсайт Міністерства оборони Фінляндії напередодні зазнав кібератаки. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис відомства в соцмережі Х

Деталі: За даними фінського Міноборони, він зазнав атаки типу "відмова в обслуговуванні", під час якої сайт перевантажений штучно створеною великою кількістю запитів.

Через деякий час атака припинилась, але через вжиті заходи безпеки користувачі можуть мати труднощі з доступом, додали у оборонному відомстві Фінляндії.

"Ми працюємо над якнайшвидшим вирішенням проблеми. Просимо вибачення за спричинені незручності", – додали там.

Наразі невідомо, хто саме міг стояти за цією кібератакою.

Раніше повідомлялось, що системи реєстрації та посадки в низці європейських аеропортів стали жертвою кібератаки, найбільше постраждали аеропорти Берліна та Брюсселя.

У Британії у середу заявили про затримання підозрюваного у причетності до цієї масштабної кібератаки.

