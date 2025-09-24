У Фінляндії повідомили про кібератаку на сайт Міністерства оборони
Вебсайт Міністерства оборони Фінляндії напередодні зазнав кібератаки.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис відомства в соцмережі Х
Деталі: За даними фінського Міноборони, він зазнав атаки типу "відмова в обслуговуванні", під час якої сайт перевантажений штучно створеною великою кількістю запитів.
Через деякий час атака припинилась, але через вжиті заходи безпеки користувачі можуть мати труднощі з доступом, додали у оборонному відомстві Фінляндії.
"Ми працюємо над якнайшвидшим вирішенням проблеми. Просимо вибачення за спричинені незручності", – додали там.
Наразі невідомо, хто саме міг стояти за цією кібератакою.
Раніше повідомлялось, що системи реєстрації та посадки в низці європейських аеропортів стали жертвою кібератаки, найбільше постраждали аеропорти Берліна та Брюсселя.
У Британії у середу заявили про затримання підозрюваного у причетності до цієї масштабної кібератаки.