Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Финляндии сообщили о кибератаке на сайт Министерства обороны

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 24 сентября 2025, 19:13
В Финляндии сообщили о кибератаке на сайт Министерства обороны
Фото - getty images

Веб-сайт Министерства обороны Финляндии накануне подвергся кибератаке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ведомства в соцсети Х

Детали: По данным финского Минобороны, он подвергся атаке типа "отказ в обслуживании", во время которой сайт перегружен искусственно созданным большим количеством запросов.

Реклама:

Через некоторое время атака прекратилась, но из-за принятых мер безопасности пользователи могут испытывать трудности с доступом, добавили в оборонном ведомстве Финляндии.

"Мы работаем над скорейшим решением проблемы. Приносим извинения за причиненные неудобства", – добавили там.

Пока неизвестно, кто именно мог стоять за этой кибератакой.

РЕКЛАМА:

Ранее сообщалось, что системы регистрации и посадки в ряде европейских аэропортов стали жертвой кибератаки, больше всего пострадали аэропорты Берлина и Брюсселя.

В Великобритании в среду заявили о задержании подозреваемого в причастности к этой масштабной кибератаке.

ФинляндияМинобороныкибербезопасность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Из-за российских самолетов США поднимали авиацию возле Аляски
На Запорожской АЭС второй день продолжается блекаут из-за действий РФ
Бывшего президента Франции посадили на пять лет
Туск раскрыл, что стоит за словами Трампа о шансах Украины на возвращение территорий
фото, обновленоЦПК: СБУ лжет о причине обысков у экс-детективов НАБУ, это мелочная месть президента
Зеленский допустил, что не будет баллотироваться в президенты, если закончится война
Все новости...
Финляндия
Финальный рывок, или 10 лучших камбэков в истории Формулы-1
Гарантии безопасности для Украины требуют готовности противостоять России – президент Финляндии
Зеленский и президент Финляндии обсудили атаку РФ на Польшу и санкции против Москвы
Последние новости
18:59
Сын 24-летней киевлянки, скончавшейся в больнице из-за обстрела РФ, находится в тяжелом состоянии
18:57
Антимонопольный комитет оштрафовал пять компаний: какие и за что
18:51
Мерц предложил использовать замороженные росактивы, чтобы предоставить Украине кредит
18:36
Насиловал и грабил: в Киеве будут судить 60-летнего рецидивиста, нападавшего на женщин
18:36
В Украине анонсировали начало поисково-эксгумационных работ в Польше
18:29
Польскому президенту не понравились слова Зеленского о том, что они могут сбивать дроны
18:19
Нацбанк показал курс доллара и евро на пятницу 26 сентября
18:07
Украина и ЕС решили продлить «транспортный безвиз» до марта 2027 года
18:04
Россия ударила по Чернигову: без электроснабжения осталось 30 тысяч жителей
17:55
По примеру бокса. Международная лыжная федерация ввела гендерное тестирование
Все новости...
Реклама:
Реклама: