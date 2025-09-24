В Финляндии сообщили о кибератаке на сайт Министерства обороны
Веб-сайт Министерства обороны Финляндии накануне подвергся кибератаке.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ведомства в соцсети Х
Детали: По данным финского Минобороны, он подвергся атаке типа "отказ в обслуживании", во время которой сайт перегружен искусственно созданным большим количеством запросов.
Через некоторое время атака прекратилась, но из-за принятых мер безопасности пользователи могут испытывать трудности с доступом, добавили в оборонном ведомстве Финляндии.
"Мы работаем над скорейшим решением проблемы. Приносим извинения за причиненные неудобства", – добавили там.
Пока неизвестно, кто именно мог стоять за этой кибератакой.
Ранее сообщалось, что системы регистрации и посадки в ряде европейских аэропортов стали жертвой кибератаки, больше всего пострадали аэропорты Берлина и Брюсселя.
В Великобритании в среду заявили о задержании подозреваемого в причастности к этой масштабной кибератаке.