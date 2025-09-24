Усі розділи
Макрон проти того, щоб НАТО збивало російські літаки-порушники

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 24 вересня 2025, 20:29
Макрон проти того, щоб НАТО збивало російські літаки-порушники
Емманюель Макрон, фото: getty images

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країни НАТО повинні "посилити" свою реакцію у разі "нових провокацій" з боку Росії, зокрема в повітряному просторі Східної Європи, але не вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн Альянсу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Пряма мова Макрона: "Це означає, що якщо хтось знову спровокує вас, ви повинні відповісти трохи сильніше ".

Деталі: Водночас він переконаний, що у відповідь на ці "перевірки" російської армії "ми не маємо відкривати вогонь".

У контексті минулих провокацій РФ французький президент сказав, що "НАТО відреагувало пропорційно, зміцнивши свою оборону".

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявляв, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують його повітряний простір.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав "потужним сигналом" цю заяву американського президента.

