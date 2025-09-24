Макрон против того, чтобы НАТО сбивало российские самолеты-нарушители

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны НАТО должны "усилить" свою реакцию в случае "новых провокаций" со стороны России, в частности в воздушном пространстве Восточной Европы, но не считает, что НАТО должно сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран Альянса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Прямая речь Макрона: "Это означает, что если кто-то снова спровоцирует вас, вы должны ответить немного сильнее".

Детали: В то же время он убежден, что в ответ на эти "проверки" российской армии "мы не должны открывать огонь".

В контексте прошлых провокаций РФ французский президент сказал, что "НАТО отреагировало пропорционально, укрепив свою оборону".

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявлял, что НАТО должно сбивать российские самолеты, которые нарушают его воздушное пространство.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал"мощным сигналом" это заявление американского президента.