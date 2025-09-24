Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон против того, чтобы НАТО сбивало российские самолеты-нарушители

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 24 сентября 2025, 20:29
Макрон против того, чтобы НАТО сбивало российские самолеты-нарушители
Эмманюэль Макрон , фото: getty images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны НАТО должны "усилить" свою реакцию в случае "новых провокаций" со стороны России, в частности в воздушном пространстве Восточной Европы, но не считает, что НАТО должно сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран Альянса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Прямая речь Макрона: "Это означает, что если кто-то снова спровоцирует вас, вы должны ответить немного сильнее".

Реклама:

Детали: В то же время он убежден, что в ответ на эти "проверки" российской армии "мы не должны открывать огонь".

В контексте прошлых провокаций РФ французский президент сказал, что "НАТО отреагировало пропорционально, укрепив свою оборону".

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявлял, что НАТО должно сбивать российские самолеты, которые нарушают его воздушное пространство.

РЕКЛАМА:

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал"мощным сигналом" это заявление американского президента.

МакронНАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоСилы беспилотных систем поразили 3 газораспределительные станции в Луганской области
WP: глава Пентагона созвал сотни генералов на экстренную встречу без объяснения причин
Польскому президенту не понравились слова Зеленского о том, что они могут сбивать дроны
Из-за российских самолетов США поднимали авиацию возле Аляски
На Запорожской АЭС второй день продолжается блекаут из-за действий РФ
Бывшего президента Франции посадили на пять лет
Все новости...
Макрон
Макрон о заявлении Трампа о возможности возвращения Украиной своих территорий: Важное событие
Макрон: Трамп должен остановить войну в секторе Газа, если хочет Нобелевскую премию мира
Вся Европа сталкивается с угрозами дестабилизации со стороны России – Макрон
Последние новости
20:41
Украина организует представительства в четырех регионах мира на фоне открытия экспорта оружия
20:37
В Молдове приостановили деятельность партии экс-лидера Гагаузии из орбиты Шора
20:31
Вместо коров – бройлеры: на Львовщине построят еще одну птицефабрику
20:24
фотоИстребители Венгрии перехватили пять самолетов РФ над Балтийским морем
20:15
Правительство будет платить по 40 тысяч врачам в зоне боевых действий
20:05
фотоЗеленская в США встретилась с Меланией Трамп
20:02
Фортификации и восстановление: правительство выделит 615 миллионов на прифронтовые территории
19:59
Рютте высмеял заявление Кремля, что РФ – это медведь, а не "бумажный тигр"
19:58
футболОтдал лучшие годы жизни Лобановскому и выиграл Золотой мяч. История карьеры Игоря Беланова
19:56
"Укрзализныця" увеличит размер премий: кому и на сколько
Все новости...
Реклама:
Реклама: