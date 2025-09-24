Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Макрон про заяву Трампа щодо можливості повернення Україною своїх територій: Важлива подія

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 24 вересня 2025, 20:53
Макрон про заяву Трампа щодо можливості повернення Україною своїх територій: Важлива подія
Емманюель Макрон, Дональд Трамп, фото: getty images

Президент Франції Емманюель Макрон привітав останню заяву свого американського колеги Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що вона "посилає дуже чіткий сигнал" та назвав це "важливою подією".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Деталі: Макрон назвав появу заяви Трампа щодо того, що Україна має шанси відновити контроль над своєю територією, "важливою подією", оскільки Київ "потребує американського обладнання та підтримки".

Реклама:

Пряма мова Макрона: "Це дуже чіткий сигнал від американського президента про те, що Росія, без сумніву, слабкіша і вразливіша, ніж багато хто вважає".

Деталі: Він привітав "нове бачення" США щодо України. Макрон переконаний, що це "дасть змогу ще більше чинити опір і навіть відвоювати території".

На його думку, США відзначають "здатність української армії чинити опір" і "колективну здатність робити ще більше".

РЕКЛАМА:

Що було раніше:

МакронТрампУкраїнаросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
мапаГенштаб показав маршрут угорського дрона, який залетів в Україну
В Кремлі заявили, що заяви Європи щодо збиття літаків РФ "небезпечні своїми наслідками"
Білорусь хоче побудувати АЕС для постачання електрики на окуповані РФ території України
На Донеччині окупанти запроторили 48 дітей до психлікарень за "екстремізм"
відео, оновленоСин свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова заявив про погрози від СБУ, там заперечують
За фігуранта чотирьох кримінальних справ ексвійськкома Борисова внесли понад 44 млн застави
Усі новини...
Макрон
Макрон проти того, щоб НАТО збивало російські літаки-порушники
Макрон: Трамп має зупинити війну в секторі Газа, якщо хоче Нобелівську премію миру
Вся Європа стикається із загрозами дестабілізації з боку Росії – Макрон
Останні новини
00:16
В Польщі анонсували законопроєкт проти "бандеризму"
23:55
оновлено, відеоЧерез російський удар у Запоріжжі без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів
23:44
У Молдові зняли з виборів партію, глава якої зазіхала на Одещину
23:26
Садурська встановила рекорд України з фрідайвингу і вдруге стала чемпіонкою світу
23:23
Новини економіки 26 вересня: звільнення голови "Укренерго", зміна правил продажу нових авто
23:15
Від початку доби на фронті відбулося 160 бойових зіткнень – Генштаб
23:06
Схожа на депресію і сп’яніння: 12 питань до психіатра про шизофренію
22:54
"Росатом" збудує в Ірані чотири нові АЕС за $25 мільярдів
22:46
WSJ: Трамп заявив Зеленському, що готовий зняти обмеження на удари по РФ
22:16
Трампівська угода: половина заробітку TikTok у США лишиться китайцям
Усі новини...
Реклама:
Реклама: