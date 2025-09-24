Макрон про заяву Трампа щодо можливості повернення Україною своїх територій: Важлива подія

Президент Франції Емманюель Макрон привітав останню заяву свого американського колеги Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що вона "посилає дуже чіткий сигнал" та назвав це "важливою подією".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Деталі: Макрон назвав появу заяви Трампа щодо того, що Україна має шанси відновити контроль над своєю територією, "важливою подією", оскільки Київ "потребує американського обладнання та підтримки".

Реклама:

Пряма мова Макрона: "Це дуже чіткий сигнал від американського президента про те, що Росія, без сумніву, слабкіша і вразливіша, ніж багато хто вважає".

Деталі: Він привітав "нове бачення" США щодо України. Макрон переконаний, що це "дасть змогу ще більше чинити опір і навіть відвоювати території".

На його думку, США відзначають "здатність української армії чинити опір" і "колективну здатність робити ще більше".

РЕКЛАМА:

Що було раніше: