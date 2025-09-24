Макрон о заявлении Трампа о возможности возвращения Украиной своих территорий: Важное событие
Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал последнее заявление своего американского коллеги Дональда Трампа по Украине, отметив, что оно "посылает очень четкий сигнал" и назвал это "важным событием".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro
Детали: Макрон назвал появление заявления Трампа о том, что Украина имеет шансы восстановить контроль над своей территорией, "важным событием", поскольку Киев "нуждается в американском оборудовании и поддержке".
Прямая речь Макрона: "Это очень четкий сигнал от американского президента о том, что Россия, без сомнения, слабее и уязвимее, чем многие считают".
Он приветствовал "новое видение" США в отношении Украины. Макрон убежден, что это "позволит еще больше сопротивляться и даже отвоевать территории".
По его мнению, США отмечают "способность украинской армии сопротивляться" и "коллективную способность делать еще больше".
Что предшествовало:
- Президент США Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.
- Глава европейской дипломатии Кая Каллас приветствовала заявление Трампа.
- Однако, по данным СМИ, несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили глубокий скептицизм относительно заявления Трампа.