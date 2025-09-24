Макрон о заявлении Трампа о возможности возвращения Украиной своих территорий: Важное событие

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал последнее заявление своего американского коллеги Дональда Трампа по Украине, отметив, что оно "посылает очень четкий сигнал" и назвал это "важным событием".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Детали: Макрон назвал появление заявления Трампа о том, что Украина имеет шансы восстановить контроль над своей территорией, "важным событием", поскольку Киев "нуждается в американском оборудовании и поддержке".

Прямая речь Макрона: "Это очень четкий сигнал от американского президента о том, что Россия, без сомнения, слабее и уязвимее, чем многие считают".

Он приветствовал "новое видение" США в отношении Украины. Макрон убежден, что это "позволит еще больше сопротивляться и даже отвоевать территории".

По его мнению, США отмечают "способность украинской армии сопротивляться" и "коллективную способность делать еще больше".

