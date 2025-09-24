Косіняк-Камиш заявив, що у Польщі створюють центр впровадження українського бойового досвіду

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш говорячи в середу під час конференції щодо заходів уряду Польщі, спрямованих на розширення оборонних можливостей, сказав про створення центру з "впровадження українського досвіду" ведення бойових дій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на РАР

Пряма мова: "Розвиток дронної промисловості в Україні вражає, і впровадження її в армії заслуговує на нашу повагу і використання. Тому ми створили в структурах НАТО підрозділ Центру аналізу, навчання та освіти НАТО – Україна, щоб впровадити цей досвід на рівні Альянсу".

Реклама:

Деталі: він також згадав придбання надводних і підводних дронних систем, про які говорив минулого тижня з українським колегою Денисом Шмигалем під час візиту до Києва.

Косіняк-Камиш додав, що також створюється національний центр з "впровадження українського досвіду", але не уточнив інших подробиць.

Що було раніше:

РЕКЛАМА: