Косіняк-Камиш заявив, що у Польщі створюють центр впровадження українського бойового досвіду

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСереда, 24 вересня 2025, 21:33
Косіняк-Камиш заявив, що у Польщі створюють центр впровадження українського бойового досвіду
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Фото з Facebook

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш говорячи в середу під час конференції щодо заходів уряду Польщі, спрямованих на розширення оборонних можливостей, сказав про створення центру з "впровадження українського досвіду" ведення бойових дій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на РАР

Пряма мова: "Розвиток дронної промисловості в Україні вражає, і впровадження її в армії заслуговує на нашу повагу і використання. Тому ми створили в структурах НАТО підрозділ Центру аналізу, навчання та освіти НАТО – Україна, щоб впровадити цей досвід на рівні Альянсу".

Деталі: він також згадав придбання надводних і підводних дронних систем, про які говорив минулого тижня з українським колегою Денисом Шмигалем під час візиту до Києва.

Косіняк-Камиш додав, що також створюється національний центр з "впровадження українського досвіду", але не уточнив інших подробиць.

Що було раніше:

  • Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.
  • Днями прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав Україну світовим лідером з виробництва дронів, тому Варшава очікує на тісну співпрацю як у сфері їх виробництва, так і протидії БпЛА.

ПольщаУкраїнабезпілотникиармія
