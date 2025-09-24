Косиняк-Камыш заявил, что в Польше создают центр внедрения украинского боевого опыта
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая в среду на конференции по мерам правительства Польши, направленным на расширение оборонных возможностей, сказал о создании центра по "внедрению украинского опыта" ведения боевых действий.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на РАР
Прямая речь: "Развитие дронной промышленности в Украине впечатляет, и внедрение ее в армии заслуживает нашего уважения и использования. Поэтому мы создали в структурах НАТО подразделение Центра анализа, обучения и образования НАТО – Украина, чтобы внедрить этот опыт на уровне Альянса".
Детали: он также упомянул о приобретении надводных и подводных дронных систем, о которых говорил на прошлой неделе с украинским коллегой Денисом Шмыгалем во время визита в Киев.
Косиняк-Камыш добавил, что также создается национальный центр по "внедрению украинского опыта", но не уточнил других подробностей.
Что предшествовало:
- Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.
- На днях премьер-министр Польши Дональд Туск назвал Украину мировым лидером по производству дронов, поэтому Варшава ожидает тесного сотрудничества как в сфере их производства, так и противодействия БПЛА.