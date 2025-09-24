Усі розділи
WSJ дізналось, чому Трамп змінив риторику щодо України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 24 вересня 2025, 22:12
WSJ дізналось, чому Трамп змінив риторику щодо України
Трамп. Фото - getty images

Незначні досягнення на полі бою та переконання з боку радників і Володимира Зеленського схилили Дональда Трампа до більш прихильних заяв щодо шансів України досягти успіхів на полі бою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію The Wall Street Journal

Деталі: За інформацією WSJ, в останні дні Трамп готувався до зустрічі з Зеленським, спілкуючись із посадовцями своєї адміністрації, які давно наполягають на більш жорсткій позиції щодо Росії.

Серед них у публікації згадують спецпосланника президента США Кіта Келлога та нового посла в ООН Майка Волца – ті розповіли Трампу, що "Росія за останні роки досягла незначного прогресу" на полі бою.

Також американський президент дізнався, що Україна запланувала наступ, "який потребуватиме підтримки розвідки США", сказали співрозмовники The Wall Street Journal.

Також співрозмовники WSJ згадують серед чинників зміни риторики Трампа дії Зеленського після скандальної зустрічі в Білому домі – зокрема прийняття вимоги США щодо припинення вогню і публічну вдячність американському президенту за його зусилля.

Ці джерела додали, що Трамп, попри зміну риторики, наразі не змінив політику щодо України і, хоча й далі дозволяє продаж їй озброєнь, "обмежує використання американської зброї для атак на суверенній території Росії".

Нагадаємо, напередодні президент США несподівано висловив припущення, що Україна може повернути захоплені Росією території.

Однак, за даними ЗМІ, кілька посадовців і дипломатів ЄС висловили глибокий скептицизм щодо заяви Трампа.

Читайте також: Трамп на боці України? Чи матиме наслідки зміна риторики президента США.

Трампдопомога УкраїніСШАЗеленський
