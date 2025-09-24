Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

WSJ узнало, почему Трамп изменил риторику в отношении Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 24 сентября 2025, 22:12
WSJ узнало, почему Трамп изменил риторику в отношении Украины
Трамп. Фото - getty images

Незначительные достижения на поле боя и убеждения со стороны советников и Владимира Зеленского склонили Дональда Трампа к более благосклонным заявлениям относительно шансов Украины добиться успехов на поле боя.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal

Детали: По информации WSJ, в последние дни Трамп готовился к встрече с Зеленским, общаясь с чиновниками своей администрации, которые давно настаивают на более жесткой позиции в отношении России.

Реклама:

Среди них в публикации упоминают спецпосланника президента США Кита Келлога и нового посла в ООН Майка Волца – они рассказали Трампу, что "Россия за последние годы достигла незначительного прогресса" на поле боя.

Также американский президент узнал, что Украина запланировала наступление, "которое потребует поддержки разведки США", сказали собеседники The Wall Street Journal.

Также собеседники WSJ упоминают среди факторов изменения риторики Трампа действия Зеленского после скандальной встречи в Белом доме – в частности принятие требования США о прекращении огня и публичную благодарность американскому президенту за его усилия.

РЕКЛАМА:

Эти источники добавили, что Трамп, несмотря на изменение риторики, пока не изменил политику в отношении Украины и, хотя и продолжает разрешать продажу ей вооружений, "ограничивает использование американского оружия для атак на суверенной территории России".

Напомним, накануне президент США неожиданно высказал предположение, что Украина может вернуть захваченные Россией территории.

Однако, по данным СМИ, несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили глубокий скептицизм по поводу заявления Трампа.

Читайте также: Трамп на стороне Украины? Будет ли иметь последствия смена риторики президента США.

Трамппомощь УкраинеСШАЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Прокуратура США выдвинула обвинения против бывшего директора ФБР после давления Трампа
Более 150 боев произошло на фронте с начала суток – Генштаб
WP: глава Пентагона созвал сотни генералов на экстренную встречу без объяснения причин
Польскому президенту не понравились слова Зеленского о том, что они могут сбивать дроны
Из-за российских самолетов США поднимали авиацию возле Аляски
На Запорожской АЭС второй день продолжается блекаут из-за действий РФ
Все новости...
Трамп
Президент Словении прокомментировала изменение позиции Трампа относительно войны РФ против Украины
Макрон о заявлении Трампа о возможности возвращения Украиной своих территорий: Важное событие
Полиция Нью-Йорка не пропускала Эрдогана из-за кортежа Трампа
Последние новости
04:32
Власти Дании снова закрывали аэропорт Ольборга из-за неизвестных беспилотников
03:45
Прокуратура США выдвинула обвинения против бывшего директора ФБР после давления Трампа
02:21
5 рецептов необычных и вкусных напитков с тыквой
02:19
Навроцкий заявил, что Польша не против получить ядерное оружие
01:25
Польша призывает своих граждан немедленно покинуть Беларусь
00:42
Почему некоторые воспоминания остаются, а другие исчезают: у ученых есть ответ
00:41
Трамп подписал указ, который запускает процесс продажи TikTok американским инвесторам
00:11
Польша хочет разрешить армии сбивать российские дроны над Украиной, не согласовывая это с НАТО и ЕС — СМИ
23:54
"Кривбасс" исключили из Кубка Украины по футболу
23:40
Новости экономики 25 сентября: атаки энергетики, новый прогноз ЕБРР по Украине, новый прогноз ЕБРР по Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: