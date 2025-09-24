Понад 120 зіткнень відбулось на полі бою від початку доби – Генштаб

Від початку доби 24 вересня на фронті відбулось 122 бойових зіткнення, з них 47 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Загалом, від початку цієї доби відбулося 122 бойових зіткнення.

Загарбники завдали чотирьох ракетних та 45 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 87 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2435 дронів-камікадзе та здійснили 3593 обстріли позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили чотири штурмових дії окупантів, один бій триває.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Котлярівки, Лозової та у бік Піщаного й Колісниківки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне.

На Сіверському напрямку ворог сім разів намагався прорватися в районах Серебрянки, Оріхово-Василівки та у бік Дронівки і Ямполя.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Часового Яру, Новомаркового та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 47 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 12 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка, ще два бойових зіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили чотири спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Ольгівського.

На Оріхівському напрямку загарбники один раз намагалися просунутися у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат.