Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Понад 120 зіткнень відбулось на полі бою від початку доби – Генштаб

Тетяна ОлійникСереда, 24 вересня 2025, 23:29
Понад 120 зіткнень відбулось на полі бою від початку доби – Генштаб
Фото - 23 омб

Від початку доби 24 вересня на фронті відбулось 122 бойових зіткнення, з них 47 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Загалом, від початку цієї доби відбулося 122 бойових зіткнення.

Реклама:

Загарбники завдали чотирьох ракетних та 45 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 87 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2435 дронів-камікадзе та здійснили 3593 обстріли позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили чотири штурмових дії окупантів, один бій триває.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська.

РЕКЛАМА:

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Котлярівки, Лозової та у бік Піщаного й Колісниківки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне.

На Сіверському напрямку ворог сім разів намагався прорватися в районах Серебрянки, Оріхово-Василівки та у бік Дронівки і Ямполя.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Часового Яру, Новомаркового та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 47 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 12 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка, ще два бойових зіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили чотири спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Ольгівського.

На Оріхівському напрямку загарбники один раз намагалися просунутися у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат.

бойові діїросійсько-українська війнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Мерц: Німеччина "більше не живе в мирі"
мапаГенштаб показав маршрут угорського дрона, який залетів в Україну
В Кремлі заявили, що заяви Європи щодо збиття літаків РФ "небезпечні своїми наслідками"
Білорусь хоче побудувати АЕС для постачання електрики на окуповані РФ території України
На Донеччині окупанти запроторили 48 дітей до психлікарень за "екстремізм"
відео, оновленоСин свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова заявив про погрози від СБУ, там заперечують
Усі новини...
бойові дії
Росіяни понад пів сотні разів атакували Дніпропетровщину: загинула людина, ще 10 постраждали
РФ здійснила 39 атак на Покровському напрямку від початку доби – Генштаб
Генштаб: На фронті відбулось понад 120 зіткнень від початку доби
Останні новини
03:30
Мерц: Німеччина "більше не живе в мирі"
02:57
оновленоУ низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА
02:43
Російські БпЛА ударили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
02:05
Росія приховує від Червоного Хреста хворих та закатованих українських полонених – звіт ОБСЄ
01:16
Перевтома, стрес та не тільки: 12 причин, чому може смикатися око
01:06
Глава МЗС Німеччини: Санкції проти Ірану на рівні ООН будуть відновлені
00:50
Російські війська просунулись біля пʼяти населених пунктів на Донеччині – DeepState
00:16
В Польщі анонсували законопроєкт проти "бандеризму"
23:55
оновлено, відеоЧерез російський удар у Запоріжжі без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів
23:44
У Молдові зняли з виборів партію, глава якої зазіхала на Одещину
Усі новини...
Реклама:
Реклама: