Более 120 столкновелений произошло на поле боя с начала суток – Генштаб

С начала суток 24 сентября на фронте произошло 122 боевых столкновения, из них 47 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Всего с начала суток произошло 122 боевых столкновения.

Захватчики нанесли четыре ракетных и 45 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 87 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2435 дронов-камикадзе и осуществили 3593 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили четыре штурмовые действия оккупантов, один бой продолжается.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении вражеские подразделения осуществили шесть штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Котляровки, Лозовой и в сторону Песчаного и Колесниковки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное.

На Северском направлении враг семь раз пытался прорваться в районах Серебрянки, Орехово-Василевки и в сторону Дроновки и Ямполя.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в районе Часового Яра, Новомаркового и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 47 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Сухецкое, Лесовка, Зверовое, Котлино, Удачное и Ореховое.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 12 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Воскресенка, Сычнево, Вороне, Терновое и Новогригоровка, еще два боевых столкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили четыре попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.

На Ореховском направлении захватчики один раз пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник осуществил три безрезультатных попытки наступления, понес потери.