The Economist пише про дефіцит демократії та поглиблення економічних та військових проблем в Україні

Україна сміливо бореться проти Росії, але левова частка тягаря війни лягла на плечі народу, тоді як влада загрузла у політичних конфліктах, пише The Economist у статті про військові, політичні та економічні проблеми України.

Джерело: The Economist

Деталі: У статті йдеться, що в порівнянні з тим, що могло статися, стійкість України все ще вражає. Через три з половиною роки Росія зазнала військової поразки, навіть якщо й Україна теж стікає кров’ю. Путіну не вдалося навіть захопити Харків, що розташований лише за 35 км від кордону, не кажучи вже про Київ. Потік товарів через українські глибоководні порти перевищує довоєнні обсяги. Російські військові кораблі сховалися у віддаленому Новоросійську, витіснені з Чорного моря українськими морськими дронами.

Також зазначають, що лінія фронту не змінилася істотно з листопада 2022 року. Щонайменше мільйон російських солдатів загинули або були поранені. Тим часом українські інновації перетворили лінію фронту на "джунглі дронів".

Дослівно: "Проблема, однак, полягає в тому, що Росія часто копіює, а потім масово виробляє інновації України швидше, ніж це може зробити сама Україна. Тим часом призов стає все складнішим і жорстокішим. Піхота критично недоукомплектована".

Деталі: The Economist пише про брак демократичної легітимності в Україні.

"Довіра між урядом і суспільством зруйнована", – сказав високопоставлений чиновник виданню.

"Незадоволення досягло апогею в липні, коли уряд незграбно спробував обмежити діяльність двох незалежних антикорупційних агентств, оскільки їхні розслідування занадто наблизилися до високопоставлених осіб. Занепокоєння іноземних союзників і опозиція з боку населення змусили уряд відступити", – пише The Economist.

"Зеленський був більш демократичним на початку, але всі оплески відправили його в космос", – каже виданню інсайдер.

Дослівно: "Зараз рішення приймаються все більш вузьким колом довірених осіб. Головним серед них є Андрій Єрмак, його керівник апарату, жорстокий чоловік, чия влада не виправдовується ні його досвідом, ні його повноваженнями як не обраного чиновника".

"Хто б не був при владі, президентство занурилося в деякі старі пороки України. Воно погрожувало опозиційним ЗМІ та їхнім рекламодавцям; розгорнуло юридичну війну проти політичних опонентів, включаючи колишнього президента Петра Порошенка".

Деталі: Видання пише про те, що економіка України теж переживає не найкращі часи. Україна тепер виживає завдяки закордонній системі життєзабезпечення – з усіма викривленнями, які це тягне за собою.

Податки та внутрішні запозичення покривають лише основні військові витрати, близько двох третин бюджету. Навіть найбільш оптимістичні прогнози залишають дефіцит у 45 млрд доларів наступного року – майже чверть ВВП. Західні обіцянки наразі заповнюють щонайбільше 27,4 млрд доларів. "Ми дійшли до ситуації, коли грошей просто немає", – сказав The Economist високопоставлений чиновник.

Дослівно: "Обидва шляхи, які зараз відкриті для України – непевне перемир'я або тривала війна – є похмурими. "Якщо війна закінчиться, ми принаймні матимемо шанс вибратися з цього", – каже один з інсайдерів.

Але мир принесе свої проблеми: відновлення зруйнованої економіки; догляд за травмованими солдатами, які повертаються додому; обурення; та фінансування нової армії з меншою іноземною підтримкою.

Продовжувати військові дії, звичайно, можливо, але це ще більше спустошить країну".