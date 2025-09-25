The Economist пишет о дефиците демократии и углублении экономических и военных проблем в Украине

Украина смело борется против России, но львиная доля бремени войны легла на плечи народа, в то время как власть увязла в политических конфликтах, пишет The Economist в статье о военных, политических и экономических проблемах Украины.

Источник: The Economist

Детали: В статье говорится, что по сравнению с тем, что могло произойти, устойчивость Украины все еще впечатляет. Через три с половиной года Россия потерпела военное поражение, даже если и Украина тоже истекает кровью. Путину не удалось даже захватить Харьков, расположенный всего в 35 км от границы, не говоря уже о Киеве. Поток товаров через украинские глубоководные порты превышает довоенные объемы. Российские военные корабли укрылись в отдаленном Новороссийске, вытесненные из Черного моря украинскими морскими дронами.

Также отмечается, что линия фронта не изменилась существенно с ноября 2022 года. По меньшей мере миллион российских солдат погибли или были ранены. Между тем украинские инновации превратили линию фронта в "джунгли дронов".

Дословно: "Проблема, однако, заключается в том, что Россия часто копирует, а затем массово производит инновации Украины быстрее, чем это может сделать сама Украина. Между тем призыв становится все более сложным и жестоким. Пехота критически недоукомплектована".

Детали: The Economist пишет о недостатке демократической легитимности в Украине.

"Доверие между правительством и обществом разрушено", — сказал высокопоставленный чиновник изданию.

"Недовольство достигло апогея в июле, когда правительство неуклюже попыталось ограничить деятельность двух независимых антикоррупционных агентств, поскольку их расследования слишком приблизились к высокопоставленным лицам. Беспокойство иностранных союзников и оппозиция со стороны населения заставили правительство отступить", – пишет The Economist.

"Зеленский был более демократичным в начале, но все аплодисменты отправили его в космос", – говорит изданию инсайдер.

Дословно: "Сейчас решения принимаются все более узким кругом доверенных лиц. Главным среди них является Андрей Ермак, его руководитель аппарата, жестокий человек, чья власть не оправдывается ни его опытом, ни его полномочиями как не избранного чиновника".

"Кто бы ни был у власти, президентство погрузилось в некоторые старые пороки Украины. Оно угрожало оппозиционным СМИ и их рекламодателям; развернуло юридическую войну против политических оппонентов, включая бывшего президента Петра Порошенко".

Детали: Издание пишет о том, что экономика Украины тоже переживает не лучшие времена. Украина теперь выживает благодаря зарубежной системе жизнеобеспечения – со всеми искажениями, которые это влечет за собой.

Налоги и внутренние заимствования покрывают только основные военные расходы, около двух третей бюджета. Даже самые оптимистичные прогнозы оставляют дефицит в 45 млрд долларов в следующем году – почти четверть ВВП. Западные обещания пока заполняют не более 27,4 млрд долларов. "Мы дошли до ситуации, когда денег просто нет", – сказал The Economist высокопоставленный чиновник.

Дословно: "Оба пути, которые сейчас открыты для Украины – неопределенное перемирие или длительная война – мрачны. "Если война закончится, у нас по крайней мере будет шанс выбраться из этого", – говорит один из инсайдеров.

Но мир принесет свои проблемы: восстановление разрушенной экономики; уход за травмированными солдатами, которые возвращаются домой; возмущение; и финансирование новой армии с меньшей иностранной поддержкой.

Продолжать военные действия, конечно, возможно, но это еще больше опустошит страну".