У Техасі стрілець відкрив вогонь по міграційному центру: загинула людина, двоє поранених
У Далласі штату Техас у результаті обстрілу польового офісу Імміграційної та митної служби (ICE) одна людина загинула, ще двох госпіталізували з пораненнями. Стрілець згодом вистрелив у себе.
Джерело: CNN, директор ФБР Кеш Пател у мережі Х
Деталі: За повідомленням Міністерства внутрішньої безпеки, стрілець хаотично відкрив вогонь по об'єкту ICE з даху іншої будівлі, у тому числі по фургону в зоні перевірки. У цьому фургоні перебували затримані особи.
Внаслідок стрілянини один затриманий загинув, а ще двоє перебувають у критичному стані. Співробітники ICE та правоохоронці не постраждали.
Один із поранених затриманих є громадянином Мексики, повідомило Міністерство закордонних справ країни.
Стрільця знайшли мертвим. За повідомленням правоохоронців, він вистрелив у себе, коли по ньому відкрили вогонь як по нападнику. Його ідентифікували як Джошуа Яна.
У ФБР заявили, що розслідують це "як акт цілеспрямованого насильства". Пател опублікував фото гільз, знайдених біля підозрюваного стрільця, з "повідомленнями, спрямованими проти ICE".
Президент США Дональд Трамп звинуватив "радикальних лівих демократів" у насильстві після стрілянини. Віцепрезидент США Джей Ді Венс теж назвав інцидент актом політично мотивованого насильства і звинуватив демократів у поширенні провокаційної риторики, що призводить до насильства.