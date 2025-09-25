Усі розділи
У Техасі стрілець відкрив вогонь по міграційному центру: загинула людина, двоє поранених

Ольга Глущенко Четвер, 25 вересня 2025, 06:38
У Техасі стрілець відкрив вогонь по міграційному центру: загинула людина, двоє поранених
фото гільз зі сторінки Патела у мережі Х

У Далласі штату Техас у результаті обстрілу польового офісу Імміграційної та митної служби (ICE) одна людина загинула, ще двох госпіталізували з пораненнями. Стрілець згодом вистрелив у себе.

Джерело: CNN, директор ФБР Кеш Пател у мережі Х

Деталі: За повідомленням Міністерства внутрішньої безпеки, стрілець хаотично відкрив вогонь по об'єкту ICE з даху іншої будівлі, у тому числі по фургону в зоні перевірки. У цьому фургоні перебували затримані особи.

Внаслідок стрілянини один затриманий загинув, а ще двоє перебувають у критичному стані. Співробітники ICE та правоохоронці не постраждали.

Один із поранених затриманих є громадянином Мексики, повідомило Міністерство закордонних справ країни.

Стрільця знайшли мертвим. За повідомленням правоохоронців, він вистрелив у себе, коли по ньому відкрили вогонь як по нападнику. Його ідентифікували як Джошуа Яна.

У ФБР заявили, що розслідують це "як акт цілеспрямованого насильства". Пател опублікував фото гільз, знайдених біля підозрюваного стрільця, з "повідомленнями, спрямованими проти ICE".

Президент США Дональд Трамп звинуватив "радикальних лівих демократів" у насильстві після стрілянини. Віцепрезидент США Джей Ді Венс теж назвав інцидент актом політично мотивованого насильства і звинуватив демократів у поширенні провокаційної риторики, що призводить до насильства.

США
