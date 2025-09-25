В Техасе стрелок открыл огонь по миграционному центру: погиб человек, двое раненых

В Далласе штата Техас в результате обстрела полевого офиса Иммиграционной и таможенной службы (ICE) один человек погиб, еще двое госпитализированы с ранениями. Стрелок впоследствии выстрелил в себя.

Источник: CNN, директор ФБР Кэш Пател в сети Х

Детали: По сообщению Министерства внутренней безопасности, стрелок хаотично открыл огонь по объекту ICE с крыши другого здания, в том числе по фургону в зоне проверки. На этом фургоне находились задержанные лица.

В результате стрельбы один задержанный погиб, а еще двое находятся в критическом состоянии. Сотрудники ICE и правоохранители не пострадали.

Один из раненых задержанных является гражданином Мексики, сообщило Министерство иностранных дел страны.

Стрелка нашли мертвым. По сообщению стражей порядка, он выстрелил в себя, когда по нему открыли огонь как по нападающему. Его идентифицировали как Джошуа Яна.

В ФБР заявили, что расследуют это "как акт целенаправленного насилия". Пател опубликовал фото гильз, найденных у подозреваемого стрелка, с "сообщениями, направленными против ICE".

Президент США Дональд Трамп обвинил "радикальных левых демократов" в насилии после стрельбы. Вице-президент США Джей Ди Вэнс тоже назвал инцидент актом политически мотивированного насилия и обвинил демократов в распространении провокационной риторики, что приводит к насилию.