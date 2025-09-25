В Україну йдуть нічні заморозки 

Найближчими днями в Україні очікується прохолодна погода, вночі місцями заморозки на ґрунті, а в північних областях і в повітрі.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "26-28 вересня переважно без опадів, лише вдень 28 вересня у північній частині місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с".

Деталі: Температура вночі 1-9° тепла, 26-27 вересня в Україні, крім Закарпаття та півдня, очікуються заморозки на поверхні ґрунту (вночі 26 вересня у більшості районів північної частини і в повітрі) 0-3°; температура вдень 12-19° тепла.

У столиці в п’ятницю та суботу без опадів, вночі +1°+5°, вдень +14°+16°, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У неділю у Києві місцями невеликий дощ, вночі +7°+9°, вдень до +14°, вітер північно-східний, 5-10 м/с