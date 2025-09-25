Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україну йдуть нічні заморозки 

Ірина БалачукЧетвер, 25 вересня 2025, 12:53
В Україну йдуть нічні заморозки 
Фото ілюстративне pixabay.com

Найближчими днями в Україні очікується прохолодна погода, вночі місцями заморозки на ґрунті, а в північних областях і в повітрі.  

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "26-28 вересня переважно без опадів, лише вдень 28 вересня у північній частині місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с".

Реклама:

Деталі: Температура вночі 1-9° тепла, 26-27 вересня в Україні, крім Закарпаття та півдня, очікуються заморозки на поверхні ґрунту (вночі 26 вересня у більшості районів північної частини і в повітрі) 0-3°; температура вдень 12-19° тепла.

У столиці в п’ятницю та суботу без опадів, вночі +1°+5°, вдень +14°+16°, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У неділю у Києві місцями невеликий дощ, вночі +7°+9°, вдень до +14°, вітер північно-східний, 5-10 м/с

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Мерц: Німеччина "більше не живе в мирі"
мапаГенштаб показав маршрут угорського дрона, який залетів в Україну
В Кремлі заявили, що заяви Європи щодо збиття літаків РФ "небезпечні своїми наслідками"
Білорусь хоче побудувати АЕС для постачання електрики на окуповані РФ території України
На Донеччині окупанти запроторили 48 дітей до психлікарень за "екстремізм"
відео, оновленоСин свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова заявив про погрози від СБУ, там заперечують
Усі новини...
погода
Ночі прохолоднішають, прийдуть заморозки – прогноз на найближчі дні
Синоптикиня розповіла, коли чекати заморозків
Тепло в Україні затримається, подекуди дощитиме
Останні новини
03:30
Мерц: Німеччина "більше не живе в мирі"
02:57
оновленоУ низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих БпЛА
02:43
Російські БпЛА ударили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
02:05
Росія приховує від Червоного Хреста хворих та закатованих українських полонених – звіт ОБСЄ
01:16
Перевтома, стрес та не тільки: 12 причин, чому може смикатися око
01:06
Глава МЗС Німеччини: Санкції проти Ірану на рівні ООН будуть відновлені
00:50
Російські війська просунулись біля пʼяти населених пунктів на Донеччині – DeepState
00:16
В Польщі анонсували законопроєкт проти "бандеризму"
23:55
оновлено, відеоЧерез російський удар у Запоріжжі без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів
23:44
У Молдові зняли з виборів партію, глава якої зазіхала на Одещину
Усі новини...
Реклама:
Реклама: