Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украину идут ночные заморозки

Ирина БалачукЧетверг, 25 сентября 2025, 12:53
В Украину идут ночные заморозки
Фото иллюстративное pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода, ночью местами заморозки на почве, а в северных областях и в воздухе. 

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "26-28 сентября преимущественно без осадков, только днем 28 сентября в северной части местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с".

Реклама:

Детали: Температура ночью 1-9° тепла, 26-27 сентября в Украине, кроме Закарпатья и юга, ожидаются заморозки на поверхности почвы (ночью 26 сентября в большинстве районов северной части и в воздухе) 0-3°; температура днем 12-19° тепла.

В столице в пятницу и субботу без осадков, ночью +1°+5°, днем +14°+16°, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В воскресенье в Киеве местами небольшой дождь, ночью +7°+9°, днем до +14°, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
картаГенштаб показал маршрут венгерского дрона, который залетел в Украину
В Кремле заявили, что заявления Европы о сбивании самолетов РФ "опасны своими последствиями"
Беларусь хочет построить АЭС для поставки электричества на оккупированные РФ территории Украины
На Донетчине окупанты упекли 48 детей в психушки за "экстремизм"
видео, обновленоСын свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова заявил об угрозах от СБУ, там отрицают
Все новости...
погода
Ночи становятся прохладнее, грядут заморозки – прогноз на ближайшие дни
Синоптик рассказала, когда ждать заморозков
Тепло в Украине задержится, местами будет дождливо
Последние новости
04:12
Трамп просит Верховный суд США отменить гражданство по праву рождения – СМИ
03:30
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
02:57
обновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА
02:43
Российские БпЛА нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
02:05
Россия скрывает от Красного Креста больных и замученных украинских пленных – отчет ОБСЕ
01:16
Переутомление, стресс и не только: 12 причин, почему может дергаться глаз
01:06
Глава МИД Германии: Санкции против Ирана на уровне ООН будут возобновлены
00:50
Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
00:16
В Польше анонсировали законопроект против "бандеризма"
23:55
обновлено, видеоИз-за российского удара в Запорожье без света остались почти 9 тысяч абонентов
Все новости...
Реклама:
Реклама: