В Украину идут ночные заморозки

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода, ночью местами заморозки на почве, а в северных областях и в воздухе.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "26-28 сентября преимущественно без осадков, только днем 28 сентября в северной части местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с".

Детали: Температура ночью 1-9° тепла, 26-27 сентября в Украине, кроме Закарпатья и юга, ожидаются заморозки на поверхности почвы (ночью 26 сентября в большинстве районов северной части и в воздухе) 0-3°; температура днем 12-19° тепла.

В столице в пятницу и субботу без осадков, ночью +1°+5°, днем +14°+16°, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В воскресенье в Киеве местами небольшой дождь, ночью +7°+9°, днем до +14°, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.