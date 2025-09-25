Поліція: Буковинець і росіянин організували кол-центр, який ошукав понад 300 казахів

Правоохоронці викрили шахрайський кол-центр у Чернівцях і припинили діяльність злочинного угруповання, яке ошукувало громадян Казахстану.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, прокуратура Чернівецької області, ОГП

Деталі: За даними поліції, злочинну організацію створили 29-річний мешканець Чернівців та 40-річний росіянин. Її учасники "спеціалізувались" на виманюванні грошей у громадян. Кол-центр мав свою ієрархію, а між учасниками були чітко розподілені ролі – адміністратори, HR, "клоузери", "холодники", техперсонал, навіть був так званий силовий блок.



В обов’язки адміністратора входило: контроль та навчання працівників офісу, HR займалися рекрутингом та фінансовими питаннями, "холодники" телефонували потенційним жертвам, а на етапі виникнення непорозумінь з "клієнтом" підключався "клоузер" — більш досвідчений співробітник, який мав переконати співрозмовника піти на їхні умови.

Реклама:

Учасники злочинної схеми телефонували громадянам Казахстану, видаючи себе за працівників Комітету національної безпеки та Національного банку Республіки Казахстан, і під приводом боротьби з фінансуванням тероризму, необхідності перевірки сумнівних операції та захисту рахунків шахрайським шляхом переконували громадян перераховувати гроші на підконтрольні злочинній організації рахунки.

Під час відеозв’язку зловмисники використовували технологію діпфейку, а також формений одяг. Вони змушували людей здійснювати платежі під приводами нібито можливих проблем із правоохоронцями та подальшим кримінальним переслідуванням.





Отримані злочинним шляхом гроші, ділки витрачали на подальше функціонування кол-центру, придбання автівок тощо. Щомісяця утримання "офісу" обходилося його організаторам у 2,5 млн грн, а один з них, лише за останні пів року, придбав п’ять машин, кажуть у поліції.

РЕКЛАМА:

Як зазначають у прокуратурі, наразі задокументовано 20 епізодів, у яких постраждали громадяни Казахстану. Завдані їм збитки перевищують 5,3 млн грн. Перевірка щодо ще понад 300 потерпілих, яким завдано збитків більше ніж на 70 млн грн, триває.

Правоохоронці провели обшуки на території Чернівецької та Одеської областей, в ході яких вилучено 79 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку; форменний одяг, розпізнавальні знаки працівників правоохоронних органів Республіки Казахстан, а також бейджі співробітників банків; банківські картки різних банківських установ; рекламні картки "кол-центру", які поширювалися серед студентів; та інші речові докази, що мають значення для кримінального провадження.

Організатора злочинної організації та частину учасників затримано.

Шести особам повідомлено про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства в особливо великих розмірах. Чотирьом з них уже обрано безальтернативні запобіжні заходи.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам групи.

Дослівно поліція: "Поліція закликає громадян бути обачними: якщо вам телефонують і представляються поліцейським чи банківським працівником — попросіть назвати посаду, підрозділ і контактний номер для зворотного зв’язку. Перевірте цю інформацію через офіційні канали (гарячу лінію поліції або офіційний телефон банку).



Шахраї завжди намагаються створити відчуття терміновості. Візьміть паузу, покладіть слухавку та зателефонуйте на офіційний номер установи. Якщо у вас виникли підозри — не піддавайтесь на провокації й одразу телефонуйте на 102".