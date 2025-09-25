Полиция: Буковинец и россиянин через колл-центр выманили деньги у более 300 казахов

Правоохранители разоблачили мошеннический колл-центр в Черновцах и пресекли деятельность преступной группировки, которая обманывала граждан Казахстана.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, прокуратура Черновицкой области, ОГП

Детали: По данным полиции, преступную организацию создали 29-летний житель Черновцов и 40-летний россиянин. Ее участники "специализировались" на выманивании денег у граждан. Колл-центр имел свою иерархию, а между участниками были четко распределены роли – администраторы, HR, "клоузеры", "холодники", техперсонал, даже был так называемый силовой блок.

В обязанности администратора входило: контроль и обучение сотрудников офиса, HR занимались рекрутингом и финансовыми вопросами, "холодники" звонили потенциальным жертвам, а на этапе возникновения недоразумений с "клиентом" подключался "клоузер" — более опытный сотрудник, который должен был убедить собеседника пойти на их условия.

Участники преступной схемы звонили гражданам Казахстана, выдавая себя за сотрудников Комитета национальной безопасности и Национального банка Республики Казахстан, и под предлогом борьбы с финансированием терроризма, необходимости проверки сомнительных операций и защиты счетов мошенническим путем убеждали граждан перечислять деньги на подконтрольные преступной организации счета.

Во время видеосвязи злоумышленники использовали технологию дипфейка, а также форменную одежду. Они заставляли людей осуществлять платежи под предлогом якобы возможных проблем с правоохранительными органами и последующим уголовным преследованием.

Полученные преступным путем деньги, дельцы тратили на дальнейшее функционирование колл-центра, покупку автомобилей и т.д. Ежемесячно содержание "офиса" обходилось его организаторам в 2,5 млн грн, а один из них, только за последние полгода, приобрел пять машин, говорят в полиции.

Как отмечают в прокуратуре, на данный момент задокументировано 20 эпизодов, в которых пострадали граждане Казахстана. Нанесенный им ущерб превышает 5,3 млн грн. Проверка еще более 300 потерпевших, которым нанесен ущерб более чем на 70 млн грн, продолжается.

Правоохранители провели обыски на территории Черновицкой и Одесской областей, в ходе которых изъяли 79 мобильных телефонов, компьютерную технику; форменную одежду, опознавательные знаки сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан, а также бейджи сотрудников банков; банковские карты различных банковских учреждений; рекламные карточки "колл-центра", которые распространялись среди студентов; и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.

Организатор преступной организации и часть участников задержаны.

Шести лицам сообщено о подозрении по фактам создания и участия в преступной организации, а также мошенничества в особо крупных размерах. Четырем из них уже избраны безальтернативные меры пресечения.

Решается вопрос об избрании мер пресечения другим участникам группы.

Дословно полиция: "Полиция призывает граждан быть осмотрительными: если вам звонят и представляются полицейским или банковским работником — попросите назвать должность, подразделение и контактный номер для обратной связи. Проверьте эту информацию через официальные каналы (горячую линию полиции или официальный телефон банка).

Мошенники всегда пытаются создать ощущение срочности. Сделайте паузу, положите трубку и позвоните на официальный номер учреждения. Если у вас возникли подозрения — не поддавайтесь на провокации и сразу звоните на 102".