Україна та ЄС вирішили продовжити "транспортний безвіз" до березня 2027 року

Європейський Союз та Україна в четвер вирішили продовжити дію чинної угоди про лібералізацію автомобільних перевезень, відому також як "транспортний безвіз", до 31 березня 2027 року.

Джерело: як пише "Європейська правда", про це повідомив Генеральний директорат з питань мобільності та транспорту Європейської комісії

Деталі: Угода про "транспортний безвіз" наразі чинна до кінця 2025 року, тепер її дію планують продовжити ще на 15 місяців.

Для остаточного затвердження цього рішення його мають підтримати Європейський парламент і Рада Європейського Союзу.

Угода про вантажні автоперевезення від 29 червня 2022 року стала одним із проявів солідарності Євросоюзу з Україною у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ.

Вона полегшує доступ України до світових ринків, забезпечуючи більш плавний транзит через країни ЄС і зміцнюючи торговельні зв'язки з ринком Євросоюзу.

Згідно з офіційними даними, у 2024 році імпорт ЄС з України автомобільним транспортом досяг 7,7 млн тонн (+13% порівняно з 2021 роком) на суму 10,1 млрд євро (+12%). Експорт автомобільним транспортом зріс до 7,6 млн тонн (+11%), а його вартість збільшилася на 48% до 33,4 млрд євро.

Остання версія угоди про "транспортний безвіз" була оновлена таким чином, аби в разі суттєвих порушень на місцевому ринку автоперевезень її дія могла бути тимчасово припинена в окремому географічному регіоні.

