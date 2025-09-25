Все разделы
Украина и ЕС решили продлить «транспортный безвиз» до марта 2027 года

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 25 сентября 2025, 18:07
Украина и ЕС решили продлить «транспортный безвиз» до марта 2027 года
Фото - Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Европейский Союз и Украина в четверг решили продлить действие действующего соглашения о либерализации автомобильных перевозок, известного также как "транспортный безвиз", до 31 марта 2027 года.

Источник: как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Генеральный директорат по вопросам мобильности и транспорта Европейской комиссии

Детали: Соглашение о "транспортном безвизе" в настоящее время действует до конца 2025 года, теперь его действие планируют продлить еще на 15 месяцев.

Для окончательного утверждения этого решения его должны поддержать Европейский парламент и Совет Европейского Союза.

Соглашение о грузовых автоперевозках от 29 июня 2022 года стало одним из проявлений солидарности Евросоюза с Украиной в ответ на полномасштабное вторжение РФ.

Оно облегчает доступ Украины к мировым рынкам, обеспечивая более плавный транзит через страны ЕС и укрепляя торговые связи с рынком Евросоюза.

Согласно официальным данным, в 2024 году импорт ЕС из Украины автомобильным транспортом достиг 7,7 млн тонн (+13% по сравнению с 2021 годом) на сумму 10,1 млрд евро (+12%). Экспорт автомобильным транспортом вырос до 7,6 млн тонн (+11%), а его стоимость увеличилась на 48% до 33,4 млрд евро.

Последняя версия соглашения о "транспортном безвизе" была обновлена таким образом, чтобы в случае существенных нарушений на местном рынке автоперевозок его действие могло быть временно приостановлено в отдельном географическом регионе.

Читайте также: "Транспортный безвиз" по обновленным правилам: о чем договорились Украина и ЕС.

