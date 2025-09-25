Кабінет міністрів за ініціативою Міністерства оборони спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку.

Джерело: повідомлення Міноборони

Деталі: За даними відомства, юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв+, без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК.

Дослівно: "Громадяни віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично.

Деталі: За даними відомства, процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована".

У Міноборони розповіли детальніше про ключові новації:

Взяття на облік призовників. Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у поточному році виповнюється 17 років, вперше беруться на військовий облік. Це можна зробити:

Дистанційно – через мобільний застосунок Резерв+ (електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста).

Особисто – прибувши до районного чи міського ТЦК та СП з необхідними документами.

Постановка на такий облік здійснюється без обов’язку проходження чи направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).