Чоловіків від 25 до 60 років, які не стояли на обліку, поставлять на нього автоматично – Міноборони
Кабінет міністрів за ініціативою Міністерства оборони спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку.
Джерело: повідомлення Міноборони
Деталі: За даними відомства, юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв+, без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК.
Дослівно: "Громадяни віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично.
Деталі: За даними відомства, процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована".
У Міноборони розповіли детальніше про ключові новації:
- Взяття на облік призовників. Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у поточному році виповнюється 17 років, вперше беруться на військовий облік. Це можна зробити:
- Дистанційно – через мобільний застосунок Резерв+ (електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста).
- Особисто – прибувши до районного чи міського ТЦК та СП з необхідними документами.
Постановка на такий облік здійснюється без обов’язку проходження чи направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).
- Автоматична постановка на облік.Усі громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які не перебували на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично. Це зменшить кількість ручних операцій та потребу відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
- Автоматичне зняття з обліку.Процедура зняття з військового обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку.