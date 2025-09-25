Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мужчины от 25 до 60 лет, которые не стояли на учете, будут поставлены на него автоматически – Минобороны

Татьяна ОлейникЧетверг, 25 сентября 2025, 19:07
Мужчины от 25 до 60 лет, которые не стояли на учете, будут поставлены на него автоматически – Минобороны
Фото - Дмитрий Ларин, УП

Кабинет министров по инициативе Министерства обороны упростил процедуру постановки и снятия граждан с воинского учета.

Источник: сообщение Минобороны

Детали: По данным ведомства, юноши, которым исполнилось 17 лет, теперь смогут встать на воинский учет дистанционно через мобильное приложение Резерв+, без посещения ТЦК и без прохождения ВЛК.

Реклама:

Дословно: "Граждане в возрасте 25-60 лет, которые до сих пор не состоят на воинском учете без законных оснований, будут учтены автоматически.

Детали: По данным ведомства, процедура снятия с учета украинцев, достигших предельного возраста пребывания в запасе, также будет автоматизирована".

В Минобороны рассказали подробнее о ключевых нововведениях:

РЕКЛАМА:

1. Постановка на учет призывников. Ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в текущем году исполняется 17 лет, впервые принимаются на воинский учет. Это можно сделать:

  • Дистанционно – через мобильное приложение Резерв+ (электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста).
  • Лично – прибыв в районный или городской ТЦК и СП с необходимыми документами.

Постановка на такой учет осуществляется без обязанности прохождения или направления на военно-врачебную комиссию (ВВК).

2. Автоматическая постановка на учет.

Все граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые не состояли на воинском учете без законных оснований, будут поставлены на такой учет автоматически. Это уменьшит количество ручных операций и необходимость посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

3. Автоматическое снятие с учета.

Процедура снятия с воинского учета граждан, достигших предельного возраста пребывания в запасе, также будет автоматизирована. Кроме того, руководители госорганов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений обязаны делать соответствующие отметки в списках персонального воинского учета в течение 7 дней с момента достижения работником предельного возраста.

Миноборонывоинский учет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
картаГенштаб показал маршрут венгерского дрона, который залетел в Украину
В Кремле заявили, что заявления Европы о сбивании самолетов РФ "опасны своими последствиями"
Беларусь хочет построить АЭС для поставки электричества на оккупированные РФ территории Украины
На Донетчине окупанты упекли 48 детей в психушки за "экстремизм"
видео, обновленоСын свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова заявил об угрозах от СБУ, там отрицают
За фигуранта четырех уголовных дел экс-военкома Борисова внесли более 44 млн залога
Все новости...
Минобороны
В Финляндии сообщили о кибератаке на сайт Министерства обороны
Пентагон требует, чтобы журналисты публиковали только согласованную информацию – СМИ
НАБУ и САП завершили расследование дела о "золотых яйцах" Минобороны
Последние новости
01:16
Переутомление, стресс и не только: 12 причин, почему может дергаться глаз
01:06
Глава МИД Германии: санкции против Ирана на уровне ООН будут возобновлены
00:50
Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
00:16
В Польше анонсировали законопроект против "бандеризма"
23:55
обновлено, видеоИз-за российского удара в Запорожье без света остались почти 9 тысяч абонентов
23:44
В Молдове сняли с выборов партию, глава которой посягала на Одесскую область
23:26
Садурская установила рекорд Украины и выиграла второе золото чемпионата мира 2025
23:23
Новости экономики 26 сентября: увольнение главы "Укрэнерго", изменение правил продажи новых авто
23:15
С начала суток на фронте произошло 160 боевых столкновений – Генштаб
23:06
Похожа на депрессию и опьянение: 12 вопросов к психиатру о шизофрении
Все новости...
Реклама:
Реклама: