Мужчины от 25 до 60 лет, которые не стояли на учете, будут поставлены на него автоматически – Минобороны

Кабинет министров по инициативе Министерства обороны упростил процедуру постановки и снятия граждан с воинского учета.

Источник: сообщение Минобороны

Детали: По данным ведомства, юноши, которым исполнилось 17 лет, теперь смогут встать на воинский учет дистанционно через мобильное приложение Резерв+, без посещения ТЦК и без прохождения ВЛК.

Реклама:

Дословно: "Граждане в возрасте 25-60 лет, которые до сих пор не состоят на воинском учете без законных оснований, будут учтены автоматически.

Детали: По данным ведомства, процедура снятия с учета украинцев, достигших предельного возраста пребывания в запасе, также будет автоматизирована".

В Минобороны рассказали подробнее о ключевых нововведениях:

РЕКЛАМА:

1. Постановка на учет призывников. Ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в текущем году исполняется 17 лет, впервые принимаются на воинский учет. Это можно сделать:

Дистанционно – через мобильное приложение Резерв+ (электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста).

Лично – прибыв в районный или городской ТЦК и СП с необходимыми документами.

Постановка на такой учет осуществляется без обязанности прохождения или направления на военно-врачебную комиссию (ВВК).

2. Автоматическая постановка на учет.

Все граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые не состояли на воинском учете без законных оснований, будут поставлены на такой учет автоматически. Это уменьшит количество ручных операций и необходимость посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

3. Автоматическое снятие с учета.

Процедура снятия с воинского учета граждан, достигших предельного возраста пребывания в запасе, также будет автоматизирована. Кроме того, руководители госорганов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений обязаны делать соответствующие отметки в списках персонального воинского учета в течение 7 дней с момента достижения работником предельного возраста.