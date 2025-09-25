Усі розділи
Рютте підтримав позицію Трампа, що НАТО має збивати літаки РФ, "якщо необхідно"

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Четвер, 25 вересня 2025, 19:26
Рютте підтримав позицію Трампа, що НАТО має збивати літаки РФ, якщо необхідно
Марк Рютте. Фото - getty images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що підтримує позицію Дональда Трампа про необхідність збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу.

Джерело: "Європейська правда", Рютте в ефірі Fox News

Деталі: Рютте запитали про його оцінку заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

На це він сказав, що "повністю погоджується" з Трампом, що літаки треба збивати, "якщо необхідно".

Генсек сказав, що військові Альянсу мають кілька десятиліть досвіду реагування на порушення з боку Росії.

"Це означає, що бойові пілоти та військові постійно оцінюють загрози і коли необхідно щонайменше супроводити ці літаки з території Альянсу. Але, якщо необхідно, ми також робитимемо більше і підемо на крайній захід, щоб захистити наше населення", – сказав Рютте.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що не виключає збиття російських літаків, які безвідповідально залітають у повітряний простір країн НАТО.

Водночас не всі поділяють таку позицію – зокрема президент Франції Емманюель Макрон.

НАТОТрампавіа
