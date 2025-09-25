Усі розділи
Рютте висміяв заяву Кремля, що РФ – це ведмідь, а не "паперовий тигр"

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Четвер, 25 вересня 2025, 19:59
Рютте висміяв заяву Кремля, що РФ – це ведмідь, а не паперовий тигр
Марк Рютте. Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте іронічно відреагував на заяви речника Кремля Дмитра Пєскова, який взявся стверджувати, що Росія не є "паперовим тигром", як її назвав Дональд Трамп.

Джерело: "Європейська правда", Рютте в ефірі Fox News

Деталі: За словами Рютте, "якщо ви не "паперовий тигр", а справжній ведмідь, то вам не потрібно про це оголошувати", тому такі слова він вважає ознакою слабкості Росії.

"Якби я був Путіним і так само, як він, цікавився історією своєї країни, то сьогодні мені було б непереливки. У вас (Росії. – ред.) черги з автомобілів, які чекають, щоб заправитися бензином", – сказав генсек.

"Цей потужний виробник нафти (РФ. – ред.) зараз змушений був скоротити експорт до таких країн, як Туреччина та Індія, тому що вони більше не можуть цього робити через те, що українці так ефективно атакують їхні нафтопереробні заводи тощо", – додав він.

На думку Рютте, саме тому в інтересах Росії було б "реально долучитися до ініціативи" президента США Дональда Трампа, щоб покласти край розвʼязаній ними війні проти України.

Раніше цього тижня Трамп у дописі на Truth Social написав, що Україна може повернути захоплені Росією території, а саму РФ порівняв із "паперовим тигром" (англійський вираз, який приблизно означає "колос на глиняних ногах").

Коментуючи це напередодні, речник Кремля Пєсков сказав, що "Росія аж ніяк не тигр, Росія все-таки більше асоціюється з ведмедем".

Зазначимо, що Рютте не вперше висміює Кремль. У липні він з гумором прокоментував пророцтво Сергєя Лаврова про "крах" НАТО, сказавши, що той був міністром закордонних справ Росії "з часів народження Ісуса Христа".

РосіяНАТО
