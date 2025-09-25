Рютте высмеял заявление Кремля, что РФ – это медведь, а не "бумажный тигр"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте иронично отреагировал на заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова, который стал утверждать, что Россия не является "бумажным тигром", как ее назвал Дональд Трамп.

Источник: "Европейская правда", Рютте в эфире Fox News

Детали: По словам Рютте, "если вы не "бумажный тигр", а настоящий медведь, то вам не нужно об этом объявлять", поэтому такие слова он считает признаком слабости России.

"Если бы я был Путиным и так же, как он, интересовался историей своей страны, то сегодня мне было бы непереливки. У вас (России – ред.) очереди из автомобилей, которые ждут, чтобы заправиться бензином", – сказал генсек.

"Этот мощный производитель нефти (РФ – ред.) сейчас вынужден был сократить экспорт в такие страны, как Турция и Индия, потому что они больше не могут этого делать из-за того, что украинцы так эффективно атакуют их нефтеперерабатывающие заводы и т.д.", – добавил он.

По мнению Рютте, именно поэтому в интересах России было бы "реально присоединиться к инициативе" президента США Дональда Трампа, чтобы положить конец развязанной ими войне против Украины.

Ранее на этой неделе Трамп в посте на Truth Social написал, что Украина может вернуть захваченные Россией территории, а саму РФ сравнил с "бумажным тигром" (английское выражение, которое примерно означает "колос на глиняных ногах").

Комментируя это накануне, пресс-секретарь Кремля Песков сказал, что "Россия отнюдь не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем".

Отметим, что Рютте не впервые высмеивает Кремль. В июле он с юмором прокомментировал пророчество Сергея Лаврова о "крахе" НАТО, сказав, что тот был министром иностранных дел России "со времен рождения Иисуса Христа".