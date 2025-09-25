Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рютте высмеял заявление Кремля, что РФ – это медведь, а не "бумажный тигр"

Олег Павлюк, Алена МазуренкоЧетверг, 25 сентября 2025, 19:59
Рютте высмеял заявление Кремля, что РФ – это медведь, а не бумажный тигр
Марк Рютте. Фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте иронично отреагировал на заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова, который стал утверждать, что Россия не является "бумажным тигром", как ее назвал Дональд Трамп.

Источник: "Европейская правда", Рютте в эфире Fox News

Детали: По словам Рютте, "если вы не "бумажный тигр", а настоящий медведь, то вам не нужно об этом объявлять", поэтому такие слова он считает признаком слабости России.

Реклама:

"Если бы я был Путиным и так же, как он, интересовался историей своей страны, то сегодня мне было бы непереливки. У вас (России – ред.) очереди из автомобилей, которые ждут, чтобы заправиться бензином", – сказал генсек.

"Этот мощный производитель нефти (РФ – ред.) сейчас вынужден был сократить экспорт в такие страны, как Турция и Индия, потому что они больше не могут этого делать из-за того, что украинцы так эффективно атакуют их нефтеперерабатывающие заводы и т.д.", – добавил он.

По мнению Рютте, именно поэтому в интересах России было бы "реально присоединиться к инициативе" президента США Дональда Трампа, чтобы положить конец развязанной ими войне против Украины.

РЕКЛАМА:

Ранее на этой неделе Трамп в посте на Truth Social написал, что Украина может вернуть захваченные Россией территории, а саму РФ сравнил с "бумажным тигром" (английское выражение, которое примерно означает "колос на глиняных ногах").

Комментируя это накануне, пресс-секретарь Кремля Песков сказал, что "Россия отнюдь не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем".

Отметим, что Рютте не впервые высмеивает Кремль. В июле он с юмором прокомментировал пророчество Сергея Лаврова о "крахе" НАТО, сказав, что тот был министром иностранных дел России "со времен рождения Иисуса Христа".

РосcияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
картаГенштаб показал маршрут венгерского дрона, который залетел в Украину
В Кремле заявили, что заявления Европы о сбивании самолетов РФ "опасны своими последствиями"
Беларусь хочет построить АЭС для поставки электричества на оккупированные РФ территории Украины
На Донетчине окупанты упекли 48 детей в психушки за "экстремизм"
видео, обновленоСын свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова заявил об угрозах от СБУ, там отрицают
Все новости...
Росcия
Польскому президенту не понравились слова Зеленского о том, что они могут сбивать дроны
Из-за российских самолетов США поднимали авиацию возле Аляски
РФ готовит запуск нового газового подсанкционного месторождения – все ради Китая
Последние новости
04:12
Трамп просит Верховный суд США отменить гражданство по праву рождения – СМИ
03:30
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
02:57
обновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА
02:43
Российские БпЛА нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
02:05
Россия скрывает от Красного Креста больных и замученных украинских пленных – отчет ОБСЕ
01:16
Переутомление, стресс и не только: 12 причин, почему может дергаться глаз
01:06
Глава МИД Германии: Санкции против Ирана на уровне ООН будут возобновлены
00:50
Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
00:16
В Польше анонсировали законопроект против "бандеризма"
23:55
обновлено, видеоИз-за российского удара в Запорожье без света остались почти 9 тысяч абонентов
Все новости...
Реклама:
Реклама: