WP: глава Пентагону скликав сотні генералів на екстрену зустріч без пояснення причин
Міністр оборони Піт Гегсет дав розпорядження сотням генералів і адміралів збройних сил США в найкоротші терміни зібратися на базі морської піхоти у Вірджинії наступного тижня, не пояснюючи причин.
Джерело: видання The Washington Post, "Європейська правда"
Деталі: Більш ніж десяток людей, знайомих з цим питанням, ця дуже незвичайна директива була надіслана практично всім вищим військовим командувачам по всьому світу.
Документ був виданий на початку цього тижня після того, як команда Гегсета в Пентагоні оголосила про плани здійснити масштабну реорганізацію вищого військового командування.
У своїй заяві в четвер речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що Гегсет "виступить перед вищим військовим керівництвом на початку наступного тижня", але не надав жодних додаткових подробиць.
Наказ Гегсета, за словами людей, знайомих з цим питанням, поширюється на всіх старших офіцерів у званні бригадного генерала або вище, або їх еквівалент у ВМС, які служать на командних посадах, а також на їхніх вищих радників-військовослужбовців.
Очікується, що в зустрічі візьмуть участь вищі командири в зонах конфліктів і вищі військові керівники, дислоковані в Європі, на Близькому Сході і в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
У Сполучених Штатах і десятках інших країн налічується близько 800 американських генералів і адміралів.
Видання зазначає, що жоден з його співрозмовників не зміг пригадати, щоб міністр оборони коли-небудь віддавав наказ зібрати так багато генералів і адміралів. Дехто сказав, що це викликало занепокоєння з приводу безпеки.
"Люди дуже стурбовані. Вони не мають жодного уявлення, що це означає", – сказало одне із джерел.
Інші висловили розчарування тим, що навіть багато командирів, дислокованих за кордоном, будуть зобов'язані взяти участь в зустрічі, а дехто поставив під сумнів доцільність такого кроку.
"Це призведе до того, що командування просто зменшиться, якщо щось станеться", – сказав один з представників оборонного відомства.
Варто зазначити, що 5 вересня американський президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ про надання Міністерству оборони США додаткової назви – "Міністерство війни" (Department of war).
Відтепер міністр оборони США уповноважений використовувати додатковий титул – міністр війни – і може бути визнаний за цим титулом в офіційному листуванні, публічних комунікаціях, урочистих заходах та нестатутних документах виконавчої влади.
