WP: глава Пентагону скликав сотні генералів на екстрену зустріч без пояснення причин

Міністр оборони Піт Гегсет дав розпорядження сотням генералів і адміралів збройних сил США в найкоротші терміни зібратися на базі морської піхоти у Вірджинії наступного тижня, не пояснюючи причин.

Джерело: видання The Washington Post, "Європейська правда"

Деталі: Більш ніж десяток людей, знайомих з цим питанням, ця дуже незвичайна директива була надіслана практично всім вищим військовим командувачам по всьому світу.

Документ був виданий на початку цього тижня після того, як команда Гегсета в Пентагоні оголосила про плани здійснити масштабну реорганізацію вищого військового командування.

У своїй заяві в четвер речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що Гегсет "виступить перед вищим військовим керівництвом на початку наступного тижня", але не надав жодних додаткових подробиць.

Наказ Гегсета, за словами людей, знайомих з цим питанням, поширюється на всіх старших офіцерів у званні бригадного генерала або вище, або їх еквівалент у ВМС, які служать на командних посадах, а також на їхніх вищих радників-військовослужбовців.

Очікується, що в зустрічі візьмуть участь вищі командири в зонах конфліктів і вищі військові керівники, дислоковані в Європі, на Близькому Сході і в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

У Сполучених Штатах і десятках інших країн налічується близько 800 американських генералів і адміралів.

Видання зазначає, що жоден з його співрозмовників не зміг пригадати, щоб міністр оборони коли-небудь віддавав наказ зібрати так багато генералів і адміралів. Дехто сказав, що це викликало занепокоєння з приводу безпеки.

"Люди дуже стурбовані. Вони не мають жодного уявлення, що це означає", – сказало одне із джерел.

Інші висловили розчарування тим, що навіть багато командирів, дислокованих за кордоном, будуть зобов'язані взяти участь в зустрічі, а дехто поставив під сумнів доцільність такого кроку.

"Це призведе до того, що командування просто зменшиться, якщо щось станеться", – сказав один з представників оборонного відомства.

Варто зазначити, що 5 вересня американський президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ про надання Міністерству оборони США додаткової назви – "Міністерство війни" (Department of war).

Відтепер міністр оборони США уповноважений використовувати додатковий титул – міністр війни – і може бути визнаний за цим титулом в офіційному листуванні, публічних комунікаціях, урочистих заходах та нестатутних документах виконавчої влади.

