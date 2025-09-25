Bloomberg: Європейські дипломати попередили Росію про готовність збивати її літаки-порушники

Європейські дипломати у приватному порядку попередили Кремль, що НАТО готовий відповісти на наступні порушення свого повітряного простору російськими літаками, зокрема і збиваючи їх.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg

Деталі: За даними Bloomberg, очільники посольств Британії, Німеччини та Франції на "напруженій зустрічі у Москві" висловили стурбованість через порушення трьома російськими винищувачами повітряного простору Естонії 19 вересня.

Європейські дипломати попередили Росію, що готові вжити рішучих заходів у відповідь на подальші порушення, і констатували, що інцидент проти Естонії був навмисним, ідеться в публікації.

Представник РФ, за інформацією агентства, заявив європейським дипломатам, що останні інциденти з порушенням повітряного простору в Європі "були відповіддю на українські атаки на Крим", які нібито "були б неможливими без підтримки НАТО".

У публікації не уточнюється, які саме інциденти мав на увазі Кремль.

Згідно з відкритими даними, зустріч, яку описує Bloomberg, відбулась 22 вересня, в ній з російського боку взяв участь заступник міністра закордонних справ РФ Сергєй Рябков. Публічно вона була присвячена переговорам щодо ядерної програми Ірану.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що підтримує позицію Дональда Трампа про необхідність збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу.

Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що не виключає збиття російських літаків, які безвідповідально залітають у повітряний простір країн НАТО.

Водночас не всі поділяють таку позицію – зокрема президент Франції Емманюель Макрон.