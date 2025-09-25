Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Bloomberg: Европейские дипломаты предупредили Россию о готовности сбивать ее самолеты-нарушители

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 25 сентября 2025, 21:28
Bloomberg: Европейские дипломаты предупредили Россию о готовности сбивать ее самолеты-нарушители
Кремль. Фото - ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

Европейские дипломаты в частном порядке предупредили Кремль, что НАТО готов ответить на следующие нарушения своего воздушного пространства российскими самолетами, в том числе и сбивая их.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентству Bloomberg

Детали: По данным Bloomberg, главы посольств Великобритании, Германии и Франции на "напряженной встрече в Москве" выразили обеспокоенность в связи с нарушением тремя российскими истребителями воздушного пространства Эстонии 19 сентября.

Реклама:

Европейские дипломаты предупредили Россию, что готовы принять решительные меры в ответ на дальнейшие нарушения, и констатировали, что инцидент против Эстонии был преднамеренным, говорится в публикации.

Представитель РФ, по информации агентства, заявил европейским дипломатам, что последние инциденты с нарушением воздушного пространства в Европе "были ответом на украинские атаки на Крым", которые якобы "были бы невозможны без поддержки НАТО".

В публикации не уточняется, какие именно инциденты имел в виду Кремль.

РЕКЛАМА:

Согласно открытым данным, встреча, которую описывает Bloomberg, состоялась 22 сентября, в ней с российской стороны принял участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Публично она была посвящена переговорам по ядерной программе Ирана.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что поддерживает позицию Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство Альянса.

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что не исключает сбивания российских самолетов, которые безответственно залетают в воздушное пространство стран НАТО.

В то же время не все разделяют такую позицию – в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон.

ЕСРосcияавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
картаГенштаб показал маршрут венгерского дрона, который залетел в Украину
В Кремле заявили, что заявления Европы о сбивании самолетов РФ "опасны своими последствиями"
Беларусь хочет построить АЭС для поставки электричества на оккупированные РФ территории Украины
На Донетчине окупанты упекли 48 детей в психушки за "экстремизм"
видео, обновленоСын свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова заявил об угрозах от СБУ, там отрицают
Все новости...
ЕС
Лавров заявил, что НАТО и ЕС объявили России "настоящую войну"
Украина и ЕС решили продлить «транспортный безвиз» до марта 2027 года
Зеленский в ООН призвал Европу не потерять Молдову, как это было с Грузией
Последние новости
04:12
Трамп просит Верховный суд США отменить гражданство по праву рождения – СМИ
03:30
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
02:57
обновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА
02:43
Российские БпЛА нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
02:05
Россия скрывает от Красного Креста больных и замученных украинских пленных – отчет ОБСЕ
01:16
Переутомление, стресс и не только: 12 причин, почему может дергаться глаз
01:06
Глава МИД Германии: Санкции против Ирана на уровне ООН будут возобновлены
00:50
Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
00:16
В Польше анонсировали законопроект против "бандеризма"
23:55
обновлено, видеоИз-за российского удара в Запорожье без света остались почти 9 тысяч абонентов
Все новости...
Реклама:
Реклама: