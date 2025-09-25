Російські війська атакували Харківщину: двоє людей постраждали

Російська армія 25 вересня атакувала Харківську область з артилерії та авіації, двоє людей отримали поранення.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 25 вересня близько 12:00 війська РФ здійснили артилерійський обстріл с. Новоосинове Купʼянського району. Поранення отримав 51-річний чоловік. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки".

Деталі: Надвечір росіяни завдали авіаційного удару по Золочівській громаді. У селі Бугаї Другі поранена 59-річна жінка. За попередніми даними, по громаді ворог застосував чотири КАБи.