Російські війська атакували Харківщину: двоє людей постраждали

Тетяна ОлійникЧетвер, 25 вересня 2025, 22:01
Російські війська атакували Харківщину: двоє людей постраждали
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російська армія 25 вересня атакувала Харківську область з артилерії та авіації, двоє людей отримали поранення.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 25 вересня близько 12:00 війська РФ здійснили артилерійський обстріл с. Новоосинове Купʼянського району. Поранення отримав 51-річний чоловік. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки".

Деталі: Надвечір росіяни завдали авіаційного удару по Золочівській громаді. У селі Бугаї Другі поранена 59-річна жінка. За попередніми даними, по громаді ворог застосував чотири КАБи.

